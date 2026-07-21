Bentley assume un'orchestra per il V8 del suo SUV elettrico

Come dare carattere a un SUV elettrico senza ricorrere ai classici sound artificiali (che spesso dividono gli appassionati)?

Bentley ha trovato una soluzione tanto originale quanto sofisticata. Per la futura Torcal, il primo SUV elettrico del marchio britannico, la Casa di Crewe ha sviluppato una colonna sonora dinamica realizzata da un'intera orchestra, capace di evocare le emozioni dei leggendari motori V8 Bentley senza riprodurne artificialmente il rombo.

Il risultato si chiama Bentley Dynamic Symphony e accompagnerà ogni accelerazione e rilascio del futuro modello, atteso come erede elettrico della Bentayga.

Una vera "soundtrack"

Negli ultimi anni diversi Costruttori di modelli elettrici hanno provato a colmare la mancanza del sound ricorrendo a suoni sintetici, effetti futuristici o persino coinvolgendo celebri compositori. Bentley, invece, ha scelto una strada completamente diversa.

L'obiettivo non era imitare il rumore di un motore termico, bensì ricrearne le emozioni attraverso strumenti musicali reali. Per sviluppare il progetto, gli ingegneri sono partiti da un'analisi approfondita dei motori V8 che hanno segnato la storia della Casa britannica.

Un propulsore è stato registrato in studio e sottoposto a un'accurata analisi acustica. I tecnici hanno scoperto che ciò che rende davvero coinvolgente il suono di un V8 non è soltanto il timbro meccanico, ma soprattutto il ritmo con cui vengono percepite combustioni, variazioni e piccole imperfezioni.

Proprio queste leggere irregolarità contribuiscono a creare quella sensazione di naturalezza che il cervello umano riconosce immediatamente come autentica.

Grazie anche all'utilizzo di particolari diffusori parabolici, Bentley ha confrontato il comportamento acustico del motore con quello di un percussionista, arrivando alla conclusione che entrambi condividono alcune caratteristiche ritmiche.

Una vera orchestra al posto del motore

A questo punto è entrata in gioco un'orchestra composta da musicisti professionisti. Le percussioni rappresentano l'elemento principale della Bentley Dynamic Symphony, perché sono gli strumenti che meglio riescono a riprodurre la cadenza e l'energia di un motore V8 durante accelerazioni e cambi di regime.

Bentley Urban SUV teaser Foto di: Bentley

Accanto ai tamburi trovano spazio anche viole, bassi elettrici e numerosi altri strumenti, ciascuno chiamato a riprodurre specifiche sfumature sonore ispirate ai propulsori Bentley del passato, dal celebre 6,75 litri V8 litri fino ai motori sovralimentati degli anni '30.

Come avviene con un propulsore tradizionale, anche la colonna sonora della Torcal varierà in tempo reale in base agli input del conducente.

Accelerazioni, rallentamenti e variazioni di velocità modificheranno ritmo e intensità della composizione musicale, offrendo un'esperienza dinamica e coinvolgente.

Fotogallery: Le prime foto dell'Urban SUV di Bentley