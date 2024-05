La MG4 è una delle vetture elettriche più vendute nel nostro Paese. L’auto, nello specifico, è nona nella classifica delle vendite nel 2023 con oltre 2.000 esemplari venduti. I motivi del successo sono molteplici. Al primo posto c’è il rapporto qualità prezzo. Inoltre, ha garanzia lunga, dimensioni da perfetta Segmento C, una buona versatilità d’uso e un listino che parte da poco sopra i 30.000 euro.

Con gli incentivi in arrivo, il prezzo potrebbe scendere addirittura di 13.750 euro (se si presentano tutte le condizioni più favorevoli). Ma andiamo oltre la questione economica e conosciamo meglio questa MG4.

MG4: piattaforma e dimensioni

MG, storico marchio inglese, è rinato in tempi recenti grazie a SAIC, che ha acquistato il brand nel 2005 (nell’operazione c’era anche Rover) e si presenta in Europa con modelli elettrici e non solo. MG4, però, è disponibile solo nella versione a zero emissioni. Questo perché nasce sulla piattaforma “electric only” MSP (sigla che sta per Modular Scalable Platform). Progettata per un'ampia gamma di veicoli, la MSP può essere utilizzata per numerosi modelli, dalle berline ai SUV passando per le auto sportive, con passo compreso tra i 2.650 a 3.100 mm.

La MG4 in versione Xpower

Per quanto riguarda le dimensioni, la MG4 è lunga 4,29 metri, larga 1,84 m e alta 1,51 m. Ha un passo di 2,7 metri e un peso che, in base alla versione, oscilla tra i 1.635 e i 1.803 kg.

Lunghezza : 4,30 metri

: 4,30 metri Larghezza : 1,84 metri

: 1,84 metri Altezza : 1,51 metri

: 1,51 metri Passo : 2,7 metri

: 2,7 metri Peso: 1.635 kg

MG4: spazio a bordo

Come ogni elettrica, anche la MG4 ha un abitacolo particolarmente ampio in relazione alle dimensioni esterne. Questo per il passo generoso (un’auto termica di pari lunghezza arriva difficilmente a questi valori) e per l’assenza di molti organi meccanici che rubano centimetri a occupanti e vano di carico.

Il risultato è che su una vettura come la MG4 si può viaggiare anche in 5 senza troppe rinunce. Anche chi siede nel posto centrale della seconda fila, complice il pavimento piatto e una seduta poco sagomata, può affrontare sposamenti di una certa durata senza essere troppo sacrificato.

Il piano di carico arriva a 1.177 litri

Il bagagliaio, dal canto proprio, ha una capienza di 363 litri che, abbattendo il divano posteriore, aumentano fino a 1.177. La MG4, come molte altre elettriche, non ha un vero e proprio vano di carico all’anteriore. Però, come accessorio aftermarket, si può acquistare una vaschetta che consente di ricavare un portaoggetti aggiuntivo che, in questo caso, ha anche una capienza discreta.

Bagagliaio : 363/1.177 litri

: 363/1.177 litri Frunk: n.d.

MG4: software

Uno dei talloni d’Achille della MG4 è però il software. Soprattutto all’inizio, il sistema mostrava qualche carenza. Ora le cose sono migliorate, perché l’infotelematica è stata implementata con una serie di funzioni aggiuntive e alcuni bug sono stati risolti. Inoltre, ora è compatibile con gli aggiornamenti over-the-air (OTA): aiuteranno a migliorare ulteriormente l’esperienza utente con release disponibili in futuro.

L’auto, al momento, è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e ha un’interfaccia abbastanza intuitiva dalla quale si accede alle varie aree del menu. Tutto si comanda attraverso un display touch con diagonale di 10”25 possibili che ben si sposa con il monitor dedicato alla strumentazione, posizionato dietro al volante e con una diagonale da 7”.

MG4: batteria e autonomia

La MG4 si presenta in Italia con tre tagli della batteria. Si parte da quella disponibile scegliendo l’allestimento Standard, con 51 kWh di capienza, che garantisce un’autonomia di 350 km. Questa batteria è abbinata a un motore elettrico posteriore da 170 CV di potenza. A listino ci sono poi gli allestimenti Comfort e Luxury, entrambi con batteria da 64 kWh e motore – sempre posteriore – da 204 CV, hanno autonomia dichiarata di 450 km e 435 km. Con questa batteria è disponibile anche una variante XPower che ha due motori elettrici e la trazione integrale. Sviluppa una potenza di 435 CV e ha un’autonomia di 385 km.

Infine, per chi soffre di ansia da ricarica, è disponibile la MG4 Trophy Extended Range: di nuovo a trazione posteriore, ma con motore più potente (245 CV) e batteria da 77 kWh. In questa configurazione, la crossover cinese di MG promette di percorrere fino a 520 km senza necessità di fermarsi a una colonnina.

MG4: ricarica

Batteria che hai, velocità di ricarica che trovi. La MG4 con accumulatore da 51 kWh ha caricatore di serie da 6,6 kW, ma in corrente continua arriva a una potenza di ricarica di 88 kW. Le altre versioni, invece, possono contare su un caricatore in corrente alternata a 11 kW e una maggiore potenza in corrente continua, con un picco di 140 kW.

Versione Autonomia Ricarica AC (CC) MG4 Standard 51 kWh 350 km 6,6 kW (88 kW) MG4 Comfort 64 kWh 450 km 11 kW (140 kW) MG4 Luxury 64 kWh 435 km 11 kW (140 kW) MG4 Xpower 64 kWh 385 km 11 kW (140 kW) MG4 Trophy Ext. Range 77 kWh 520 km 11 kW (140 kW)

MG4: prezzi

La MG4 in allestimento Standard, quello con la batteria da 51 kWh, ha un prezzo di partenza di 30.790 euro. Salendo si arriva alla MG4 Comfort, con batteria da 64 kWh, che costa 34.790 euro, e alla MG4 Luxury (sempre con batteria da 64 kWh), che costa 36.790 euro.

Al top dell’offerta si stagliano la MG4 Xpower, che ha batteria da 64 kWh, ma trazione integrale e potenza di 435 CV, e la MG4 Trophy Extended Range che torna alla trazione posteriore e monta però una batteria da 77 kWh. Costano rispettivamente 41.290 e 40.290 euro.