Con la virata verso le zero emissioni, Volvo sta rinnovando la gamma e inserendo a listino anche modelli inediti. Tra questi, il più interessante si chiama EX30, SUV compatto che ha il compito di portare la Casa svedese a competere in un segmento di mercato ancora inesplorato dal brand.

La Volvo EX30 nasce elettrica e solo elettrica sarà proposta. Questo perché sfrutta una piattaforma progettata esclusivamente per vetture a zero emissioni e perché la Casa, da qualche anno a questa parte, afferma che le auto a batteria sono l’unica via per un futuro sostenibile.

Piattaforma e dimensioni

Volvo è di proprietà di Geely. E anche smart è di proprietà di Geely (la prima appartiene al colosso cinese al 100%, la seconda al 50%, con l’altro 50% ancora in mano a Mercedes). La Volvo EX30, quindi, nasce su piattaforma cinese. È quella SEA che Geely adotta da qualche anno e che è condivisa, tra le altre, anche dalle smart #1 e #3.

L’auto è lunga 4,23 metri, alta 1,55 m. e larga 1,84 metri. Ha un passo di 2,65 m. e un peso che varia in base alla versione scelta. La Volvo EX30, infatti, è disponibile sia con batteria da 49 kWh (si tratta di un accumulatore con chimica litio-ferro-fosfato), sia con batteria da 64 kWh (in questo caso con chimica tradizionale al nichel-manganese-cobalto). Con la batteria più piccola il peso si ferma a 1.850 kg, mentre con quella più grande la massa sale anche di 110 kg se si scelgono la versione con due motori elettrici e la trazione integrale.

Spazio a bordo

La Volvo più piccola dell’era moderna (la Casa in passato si era cimentata con due berline compatte, ma storicamente ha concentrato gli sforzi su SUV e berline di fascia alta o medio alta) sfrutta la piattaforma nativa elettrica e il passo abbastanza generoso per guadagnare centimetri nell’abitacolo.

L’adozione di toni chiari per i rivestimenti e le forme lineari di plancia e interni porta incrementano la sensazione di spazio a bordo. L’auto dispone di un bagagliaio da 318 litri, che diventano 904 l. abbattendo la seconda fila di sedili, e di un piccolo vano posto sotto il cofano anteriore dove riporre zaini, piccole borse o, all’evenienza, i cavi per la ricarica.

Software

Parlando di infotainment, la Volvo EX30 sfrutta un software basato su Android Automotive OS, sistema operativo che integra una gamma di servizi forniti da Google, come Maps e Assistant. Inoltre, ha il collegamento al Play Store.

Il software dell’infotainment è compatibile con gli aggiornamenti over-the-air, come dimostrato dalla versione 1.2.1 rilasciata a inizio febbraio. La nuova release ha apportato una serie di migliorie inerenti la scrittura dei messaggi di testo tramite comando vocale, una migliore stima dell’autonomia residua e della percentuale all’arrivo durante un percorso pianificato e una serie di bug secondari. L’auto, al momento, non può aggiornare in remoto la gestione del powertrain.

Batteria e autonomia

La Volvo EX30 ha una peculiarità. Come le Tesla Model 3 e Model Y cambia il tipo di batteria in base alla versione. Non solo la capacità complessiva, ma proprio la chimica interna. Come detto, in Italia è disponibile con un accumulatore da 49 kWh di tipo LFP e con un accumulatore da 64 kWh di tipo NMC.

Se si sceglie la prima opzione, il SUV svedese adotta un motore elettrico da 272 CV che garantisce un’autonomia di 344 km. Se si sceglie la seconda si può optare per la versione a due ruote motrici da 480 km di autonomia o per la versione Twin Motor Performance da 428 cavalli e 4 ruote motrici, che scatta da 0 a 100 km/h in 3”6 e percorre 450 km con un pieno.

Ricarica

La Volvo EX30 si ricarica in corrente continua a 134 kW di potenza se si sceglie la batteria LFP e a 153 kW se si sceglie quella NMC. Per quanto riguarda la corrente alternata, la Volvo EX30 è offerta con caricatore di bordo da 11 kW per gli allestimenti Core e Plus, mentre la variante top di gamma Ultra ha, di serie, quello da 22 kW.

Prezzi

Al momento, stando al configuratore italiano, sono disponibili tre allestimenti: Core, Plus e Ultra. Hanno prezzi di partenza, rispettivamente, di 35.900, 39.100 e 48.200 euro.

Questi sono quelli per le versioni Single Motor a trazione posteriore con batteria LFP da 49 kWh. A parità di allestimento, per la batteria NMC da 64 kWh si devono mettere in conto 5.500 euro in più. Più avanti arriveranno anche la versione Twin Motor Performance, non ancora presente sul configuratore ma già riportata nei listini ufficiali a un prezzo di 47.700 euro (Plus) e di 50.900 euro (Ultra), e una Cross Country con assetto rialzato e protezioni esterne. Avrà, chiaramente, la trazione integrale.