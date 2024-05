Gli incentivi auto elettriche 2024 permettono di ottenere sconti - fino a un massimo di 13.750 euro - per numerosi modelli in vendita in Italia, comprese le Tesla Model 3 e Tesla Model Y in versione base. Quelle con trazione posteriore e autonomia dichiarata rispettivamente di 513 e 455 km, con prezzo base di 40.490 e 42.690 euro.

Listini che grazie agli incentivi auto 2024 scendono al di sotto dei 30.000 euro, il prezzo di una compatta di segmento C con classica motorizzazione termica. Vediamo ora nel dettaglio quanto costano - e cosa offrono - le Tesla Model 3 e Model Y con l'ecobonus.

Tesla Model 3, i prezzi con gli incentivi

Come detto la Tesla Model 3 ha un prezzo di 40.490 euro per la Standard Range, con 513 km di autonomia dichiarata e un solo motore elettrico posteriore, capace di portare la berlina statunitense da 0 a 100 km/h in 6,1" e farle toccare i 201 km/h di velocità massima.

Considerando la cifra massima messa sul piatto dagli incentivi auto elettriche 2024, vale a dire i 13.750 euro riservati a chi rottama un'auto da Euro 0 a Euro 1 e ha un ISEE inferiore ai 30.000 euro, la Tesla Model 3 si porta a casa a 26.740 euro. Per fare un paragone una Toyota Yaris base costa di listino 24.550 euro (21.550 con incentivi).

Tesla Model 3 2024

Attenzione però agli optional: gli incentivi auto 2024 infatti hanno una limite di 42.700 euro per acquistare un'auto con emissioni di CO2 tra 0 e 20, optional inclusi. Nel caso della Tesla Model 3 scegliere un colore differente dal bianco comporta una spesa extra di 1.300 o 2.000 euro a seconda della tinta, cifra che permette comunque di rientrare nel limite massimo di spesa. Se si vogliono aggiungere i cerchi da 19" - 1.700 euro - si sfora e addio incentivi. A voi la scelta: cerchi più grandi o carrozzeria non bianca? Stesso discorso per gli interni: li volete bianchi e non neri? Il listino è di 1.200 euro.

Da escludere invece a priori l'Autopilot avanzato e la "Guida autonoma al massimo potenziale", con prezzi rispettivamente di 3.800 e 7.500 euro. Se si vuole approfittare degli incentivi per le auto elettriche bisogna accontentarsi degli assistenti di guida base.

Ecco la tabella di tutti i prezzi della Tesla Model 3 con gli incentivi auto 2024.

ISEE < 30.000 euro > 30.000 euro Rottamazione Euro 0 - 2 29.490 euro 26.740 euro Rottamazione Euro 3 30.490 euro 27.990 euro Rottamazione Euro 4 31.490 euro 29.240 euro

Tesla Model Y, i prezzi con gli incentivi

Il prezzo della Tesla Model Y Standard Range - autonomia dichiarata di 455 km e trazione posteriore - è di 42.690 euro, 10 euro in meno al di sotto della soglia massima per rientrare negli incentivi auto elettriche 2024. Con ISEE inferiore ai 30.000 e rottamazione di una vecchia auto con classe di emissioni Euro 0, Euro 1 o Euro 2 si scende a 28.940 euro.

Tesla Model Y

A differenza della Model 3 però per approfittare degli incentivi 2024 sulla Tesla Model Y non si può aggiungere alcun tipo di optional. Bisogna prenderla con carrozzeria bianca o nera, cerchi da 19" e interni neri. Senza Autopilot avanzato.

Ecco la tabella di tutti i prezzi della Tesla Model 3 con gli incentivi auto 2024.

ISEE < 30.000 euro > 30.000 euro Rottamazione Euro 0 - 2 31.690 euro 28.940 euro Rottamazione Euro 3 32.690 euro 30.190 euro Rottamazione Euro 4 33.690 euro 31.440 euro