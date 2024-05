Gli incentivi auto elettriche 2024 triplicano quasi gli sconti, diventando più ricchi di quelli previsti dalla versione precedente e aumentando tutti i contributi, portandone il massimo da 5.000 a 13.750 euro.

In ritardo di diversi mesi rispetto agli annunci del Governo – con contraccolpi importanti sul mercato delle zero emissioni – il rinnovato Ecobonus si aggiudica comunque a certi vincoli, molti dei quali rimangono uguali, mentre altri vengono integrati, soprattutto da un parametro: l’Isee. Vediamo.

Incentivi auto elettriche 2024: come averli

Prima di tutto, i nuovi incentivi auto elettriche 2024 partiranno il 3 giugno e saranno validi fino al 31 dicembre (salvo esaurimento fondi, ipotesi però non diventata realtà nel 2022 e nel 2023). Possono aggiudicarseli persone e imprese all’acquisto (anche in leasing) di vetture con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km di CO2 con prezzo massimo di 42.700 euro (35.000 euro + Iva). Lo sconto senza rottamazione è di 6.000 euro, che sale a:

11.000 euro rottamando un veicolo Euro 0-2

10.000 euro rottamando un veicolo Euro 3

9.000 euro rottamando un veicolo Euro 4

Incentivi Auto elettriche 2024 Emissioni CO2 0-20 g/km Sconto con rottamazione 9.000-11.000 €

(11.250-13.750 € con maggiorazioni Isee) Sconto senza rottamazione 6.000 € Riservato a Persone fisiche, imprese di noleggio e car sharing Limite di spesa 35.000 € (esclusi Iva, Ipt e messa su strada)

[42.700 € con Iva] Mantenimento della proprietà dell’auto nuova Almeno 12 mesi per persone fisiche e imprese di noleggio

Almeno 24 mesi per car sharing Caratteristiche auto da rottamare - Categoria M1

- Intestata da almeno 12 mesi allo stesso intestatario del nuovo veicolo o a un familiare convivente

- Omologata alle classi ambientali Euro 0-5 Termine per l’immatricolazione Entro 270 giorni dalla prenotazione dell’incentivo

Il decreto prevede poi che il contributo “è aumentato del 25 per cento nel caso in cui l’acquirente, persona fisica, abbia un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) inferiore a euro 30.000”. Così lo sconto massimo arriva a 13.750 euro. I dettagli nella tabella in fondo.

“Il contributo (…) in caso in cui l’acquirente, persona fisica, abbia un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) inferiore a euro 30.000, è riconosciuto anche se è contestualmente rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 5, ed è rispettivamente pari a euro 8.000 (…) ed euro 5.000 (…).

Incentivi per

auto elettriche 2024 Emissioni di CO2 0-20 g/km Sconto con

rottamazione Isee

≥ 30.000 euro Isee

< 30.000 euro Euro 0-2 11.000 € 13.750 € Euro 3 10.000 € 12.500 € Euro 4 9.000 € 11.250 € Euro 5 / 8.000 € Sconto senza

rottamazione 6.000 € 7.500 € Prezzo massimo 35.000 € + Iva

(42.700 €) Beneficiari Persone fisiche

e giuridiche Persone fisiche Vincoli - immatricolazione

entro 270 giorni

- mantenimento per

almeno 12 mesi

Bonus wallbox e colonnine

Ricordiamo poi che per la ricarica a casa sarebbero previsti dei bonus su wallbox e colonnine pari all’80% del prezzo dell’infrastruttura, fino a 1.500-8.000 euro (rispettivamente per privati e condomini).

Usiamo il condizionale perché la domanda (peraltro retroattiva) non è ancora presentabile per acquisti e installazioni effettuati nel 2024. Finora è stata valida solo per il 2022 e il 2023. Più informazioni nella nostra guida. Analogo sconto, stavolta del 40%, è invece previsto per imprese e professionisti.