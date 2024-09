In un periodo storico in cui l’efficienza energetica è una priorità, spesso si parla di auto elettriche, pannelli solari e sistemi di accumulo. Ma un aspetto fondamentale, che spesso passa inosservato, è l'isolamento delle nostre case. Senza un adeguato isolamento termico e acustico, anche le tecnologie più avanzate rischiano di non essere sfruttate al massimo.

Immaginatevi a casa, in piena estate. Il climatizzatore è acceso al massimo, ma vi sembra di non riuscire a sfuggire al caldo. O d'inverno, con il riscaldamento che funziona perfettamente, ma l'aria fredda continua a insinuarsi. Il problema? Le vostre pareti e finestre non sono sufficientemente isolate.

Perché l'isolamento è così importante?

L'isolamento termico è uno degli aspetti più trascurati quando si parla di efficienza energetica domestica. Si tratta della capacità di un edificio di trattenere il calore in inverno e il fresco in estate, riducendo così la necessità di utilizzare riscaldamenti o climatizzatori, con un notevole impatto sulle bollette energetiche. Inoltre, meno energia consumata significa meno emissioni di CO2, contribuendo a un impatto ambientale più basso.

Motor1.com Isolamento acustico e termico nella House of Motor1

Ma come si misura l'efficienza dell'isolamento? Attraverso un parametro chiamato trasmittanza termica. Questa misura indica quanta energia termica (in Watt) attraversa un metro quadro di materiale per ogni grado di differenza tra l’interno e l’esterno. Più basso è questo valore, migliore sarà l’isolamento. Ad esempio, finestre con una trasmittanza termica bassa permettono di mantenere la temperatura interna stabile, riducendo il consumo energetico.

L'esperienza della House of Motor1

Nella nostra sede, la House of Motor1, abbiamo voluto mettere alla prova l'efficienza energetica partendo proprio dall'isolamento. La nostra redazione, che si trova all’interno di una ex fabbrica di pelletteria, era caratterizzata da muri spessi e poche finestre. Questo ci ha portato a installare un sistema avanzato di isolamento termico e acustico, scegliendo serramenti in PVC di qualità come Schüco Living MD. Questo sistema garantisce un valore di trasmittanza termica di appena 0,92 W/m²K, il che significa un'eccellente capacità di trattenere il calore d'inverno e mantenere il fresco d'estate.

Motor1.com La sala riunioni della House of Motor1

Isolamento acustico: un valore aggiunto

Non si tratta solo di efficienza termica. La nostra House of Motor1 ha beneficiato anche di un ottimo isolamento acustico. Le finestre con tripli vetri e materiali specifici per ridurre la trasmissione del suono creano un ambiente più confortevole e tranquillo. Chi lavora in città o in zone rumorose sa bene quanto sia importante ridurre i rumori esterni per migliorare la qualità della vita e la produttività.

L’isolamento può fare la differenza per chi guida un'auto elettrica

Chi è interessato al mondo dell’elettrico è solitamente attento all’efficienza energetica e all’ambiente. L'isolamento termico e acustico non fa eccezione. Pensateci: se la vostra casa è ben isolata, avrete meno bisogno di climatizzatori o riscaldamenti energivori, riducendo non solo i costi in bolletta, ma anche la richiesta energetica da fonti non rinnovabili. E questo si traduce in un minore impatto ambientale, un aspetto essenziale per chi è attento alle emissioni e alla sostenibilità.

Motor1.com Dettaglio della nostra "porta d'ingresso"

Dunque, l’efficienza energetica inizia dalle fondamenta. Se state investendo in un sistema fotovoltaico, in una wallbox o in batterie di accumulo, assicuratevi che la vostra casa sia adeguatamente isolata. Un buon isolamento termico e acustico non solo migliorerà il comfort abitativo, ma vi permetterà di massimizzare il risparmio energetico, riducendo al contempo il vostro impatto ambientale.