Avete mai desiderato una Model Y a due posti? O meglio, vi piacerebbe vedere il SUV elettrico di Elon Musk senza i sedili posteriori? Qualunque sia la vostra risposta, sappiate che qualcuno in Tesla Francia ci ha già pensato.

La Casa americana presenta una versione rivisitata del suo - ormai - modello di punta. Che, a vederlo da fuori, sembra identico a quello normale. Dentro, però, sfoggia un bagagliaio molto, molto più grande.

Spazio più che raddoppiato

L'annuncio arriva su LinkedIn e lo fa Clement Maguet, senior account specialist transalpino del Costruttore texano, che dà i numeri del "nuovo" SUV elettrico: la vettura vanta 2.158 litri di spazio, cioè la stessa quantità della Model Y standard coi sedili posteriori abbassati. Di base, sono i litri sono invece 855.

In ogni caso, Tesla non produce l'auto direttamente così. Dopo essere stata sfornata dalla fabbrica, la vettura viene infatti consegnata a un gruppo di allestimento chiamato Gruau, che costruisce veicoli speciali per trasporto medico, funerali, forze dell'ordine e ristorazione. Secondo Maguet, il SUV può quindi essere configurato per adattarsi alle varie esigenze.

Per la Casa, poi, significa espandere la propria presenza fra le aziende, settore dove, in Francia, è possibile risparmiare sulle tasse riducendo il numero dei posti a sedere. Detto, fatto.

Prezzo sconosciuto

In questo momento, il SUV elettrico non è comunque ordinabile direttamente dai canali ufficiali del Costruttore. La Casa pubblicizza questa configurazione come acquisto business-to-business. Insomma, per le flotte aziendali. Questa significa che non sappiamo quanto costi rispetto a una normale Model Y. Sarà però in mostra nei Tesla Store da questo mese fino all'estate.