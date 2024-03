La Tesla Roadster di seconda generazione è stata mostrata per la prima volta nel novembre del 2017. A distanza di 7 anni, però, non è in vendita, perché il brand americano sta ancora lavorando sul progetto, più difficile del previsto.

In base alle ultime dichiarazioni di Elon Musk, le consegne potrebbero iniziare nel 2025 e portare in strada una supercar elettrica con "prestazioni impressionanti e al limite dell'incredibile".

Per vedere se la nuova Roadster debutterà effettivamente quest'anno e se gli obiettivi di consegna del 2025 si realizzeranno, bisognerà ancora attendere. Ma intanto ecco tutto quello che sappiamo su questa nuova sportiva elettrica.

Cos'è la Tesla Roadster?

La Roadster è stato il primo modello Tesla in assoluto, prodotto dal 2008 al 2012. Questa prima generazione, molto simile nell'aspetto a una Lotus Elise, nel corso dei cinque anni di commercializzazione è stata prodotta in poco più di 2.400 esemplari.

Proprio nel 2012, l'azienda aveva annunciato di essere al lavoro sulla seconda generazione, con Musk che, nello stesso anno, aveva persino mostrato un concept dal design unico.

La Tesla Roadster del 2011

All'epoca, il ceo affermò che la nuova Roadster sarebbe stata in grado di raggiungere le 60 miglia orarie (poco meno di 100 km/h) in appena 1,9 secondi, con una velocità massima di oltre 250 miglia orarie (circa 400 km/h) e un'autonomia di 620 miglia (poco meno di 1.000 km). I prezzi sarebbero dovuti partire da circa 200.000 dollari (184.000 euro) e le consegne sarebbero dovute iniziare nel 2020.

Cosa ci sarà sotto il cofano?

Negli anni sono state diffuse diverse notizie sul gruppo propulsore della seconda generazione della Roadster, che si è evoluto nel tempo. Le ultime caratteristiche tecniche ufficiali indicavano che la nuova due posti, quella vera e definitiva, potrebbe essere dotata di un pacco batteria da 200 kWh e di tre motori elettrici, uno anteriore e due posteriori.

In questo modo la supercar dovrebbe essere in grado di superare i 1.000 CV di potenza, generando una coppia di circa 1.027 Nm.

Tesla Roadster 2025

Nel 2019, poi, Musk aveva dichiarato che l'auto sportiva sarebbe stata disponibile anche con "propulsori a razzo" che ne avrebbero "migliorato drasticamente l'accelerazione, la velocità massima, la frenata e l'inserimento in curva" e che forse le avrebbero permesso anche di "volare".

Specifiche rapide 2025 Tesla Roadster Batteria 200 kWh Motori Tre (stima) Potenza 1.000 CV / 1.027 Nm DA 0 A 100 km/h Circa 2 secondi Prezzo 200.000 dollari (stima) / 180.000 euro circa

Quanto sarà veloce?

Il ceo di Tesla sostiene, oggi e nelle ultime dichiarazioni, che la Tesla Roadster sarà in grado di raggiungere i 100 km/h in meno di un secondo. Il 28 febbraio 2024 il numero uno dell'azienda, infatti, aveva pubblicato su X nuovi dettagli sulla Roadster di seconda generazione, scrivendo che:

"Questa sera abbiamo aumentato radicalmente gli obiettivi di progettazione della nuova Tesla Roadster. Non ci sarà mai un'altra auto come questa, se così si può chiamare".

Per mettere nero su bianco il dato di accelerazione, nel 2023 la Rimac Nevera ha stabilito il record di accelerazione per un'auto di serie, raggiungendo i 100 km/h (poco meno di 100 km/h) in 1,74 secondi.

Che aspetto avrà?

In questi anni Tesla ha pubblicato diverse foto della nuova Roadster e l'ha persino esposta al Petersen Automotive Museum di Los Angeles. Musk, in tempi recenti, ha dichiarato che il progetto è ormai completo, tuttavia questa affermazione potrebbe indicare anche che l'auto sportiva finale potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini precedenti.

Tesla Roadster 2025

Le foto precedenti mostrano una coupé radicalmente diversa dalla Roadster di prima generazione. La nuova dovrebbe avere forme più affilate e una linea del tetto più bassa, con fari appuntiti.

Quando debutterà la nuova Tesla Roadster?

Parlando invece della data di debutto definitiva, nella serie di tweet in cui Musk ha annunciato il tempo record, ha anche anticipato che l'unveiling del progetto finale potrebbe avvenire entro la fine dell'anno e l'inizio delle consegne nel 2025.

Quanto costerà la Tesla Roadster?

Sin dal primo annuncio nel 2017, Tesla ha sostenuto che il listino della nuova Roadster sarebbe partito da 200.000 dollari (circa 184.000 euro) e che ci sarebbe stata una versione Founders Series da 250.000 dollari (circa 200.000 euro).

A tal proposito bisogna ricordare che, fino al 2021, Tesla ha accettato prenotazioni per 50.000 dollari per la nuova sportiva. Dopo quel momento, però, l'azienda ha rimosso il prezzo del veicolo dal suo sito e ha smesso di accettare anticipi.