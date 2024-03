Xiaomi è sempre più vicina all’esordio nel campo della mobilità del futuro. Dopo aver annunciato la propria strategia per l’auto elettrica e aver mostrato il modello con cui debutterà effettivamente sul mercato, ora dice anche quanto questa costerà.

La Xiaomi SU7 (sigla che sta per Speed Ultra 7) avrà un prezzo inferiore ai 500.000 yuan. A dirlo è il ceo del colosso cinese dell’elettronica Lei Jun, che lo dichiara attraverso il proprio account Weibo.

Si parte da meno di 65.000 euro

A conti fatti, quindi, la berlina elettrica del nuovo Costruttore di Pechino sarà venduta in Cina a un prezzo di circa 64.000 euro. Non tanto, per quella che lo stesso Jun ha definito “l’auto più bella, più intelligente e più facile da guidare”.

Xiaomi SU7: berlina di 5 metri con forme particolarmente affusolate

Slogan a parte, le caratteristiche su cui Xiaomi punta per conquistare fette di mercato sono note da tempo. La Casa vuole sfruttare le proprie competenze in campo tecnologico e informatico per proporre una vettura software oriented in cui la guida autonoma e l’intelligenza artificiale consentano di differenziarsi dalla concorrenza.

Xiaomi ha dichiarato in passato che ambisce ad attestarsi tra le prime 5 Case auto al mondo entro 15 o 20 anni al massimo. Per questo ha già messo in piedi una rete di 59 store in 29 città cinesi che, dal 28 marzo, possono ufficialmente raccogliere ordini.

Fino a 800 km di autonomia

Tralasciando la questione commerciale, la Xiaomi SU7 è una tre volumi da 5 metri di lunghezza con un sistema operativo derivato da quello degli smartphone e che consente di avere una guida autonoma evoluta.

Lei Jun, in passato, aveva detto di voler competere con Tesla e Porsche con la sua SU7. Considerando il prezzo con cui sarà venduta in Cina, però, si piazza uno o due gradini sotto. Eppure garantisce prestazioni da prima della classe grazie alla sua piattaforma a 800 volt, alle batterie da 101 kWh (sono di origine CATL) che le regalano 800 km di autonomia e che ricaricano oltre 200 km di autonomia in 5 minuti, e per prestazioni tale da consentirle di raggiungere i 265 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 2”7.