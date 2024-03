Il Tesla Cybertruck si prepara ad accogliere la ricarica wireless. La scoperta è del Cybertruck Owners Club americano, che scova una pagina, nel manuale del pick-up elettrico, dove si rivela l'esistenza di un connettore sulla batteria di trazione del veicolo, da utilizzare per un caricatore wireless.

Fra le istruzioni per manutenzione e rimozione del pacco batterie ad alta tensione, si nasconde infatti la descrizione di un connettore con cablaggi per quello che il Costruttore texano descrive come un "caricatore induttivo".

Componente "aggiuntivo"

Tesla non ne dichiara esplicitamente la funzione, ma il nome fa pensare a un componente aggiuntivo per la ricarica wireless del Cybertruck. Sottolineiamo "aggiuntivo", visto che l'hardware non è presente al momento nei pick-up elettrici in vendita.

Ricordiamo anche che, in passato, la Casa ha utilizzato le parole "caricatore induttivo" per descrivere il caricatore wireless degli smartphone all'interno dell'abitacolo.

Passato e futuro

Tesla non è comunque nuova con la ricarica wireless. Nel 2023 ha infatti acquisito Wiferion, startup tedesca specializzata nel settore, anche se l'ha rivenduta poche settimane dopo. Successivamente ha però annunciato un caricatore wireless per abitazioni.

"Stiamo lavorando alla ricarica induttiva - le parole del capo design Franz von Holzhausen -. A quel punto non ci sarà nemmeno bisogno di collegarsi qualcosa. Basterà entrare nel garage, passare sopra una piastra e ricaricare".

Gli appassionati ipotizzano poi che la Casa installerà l'hardware sul retro del pick-up, in un'area vuota vicino al gancio di traino. Il Cybertruck diventerebbe così il primo veicolo elettrico Tesla con ricarica a induzione.

Nuovi colori

Intanto, nello store online del Costruttore fanno capolino 6 nuovi colori per "wrappare" il pick-up elettrico. Si chiamano forest green, satin crimson red, iridescent purple, tactical green, satin dark grey e copper tinted clear. Il totale arriva così a 11. Le tinte costano tutte 6.500 dollari.