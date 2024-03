La società madre parla già di “una significativa pietra miliare nella tabella di marcia” verso le vendite. È il via alle consegne di Alpha-2, i secondi prototipi delle batterie allo stato solido per auto elettriche di QuantumScape.

Questi nuovi accumulatori per auto elettriche rappresentano una via di mezzo fra i primi e i terzi campioni, battezzati rispettivamente A0 (spediti ai clienti a dicembre 2022) e QSE-5 B0 (in arrivo alla fine dell’anno). Serviranno per raccogliere feedback e sviluppare il prodotto finale: QSE-5.

Less is more

Rispetto ai prototipi precedenti a 24 strati, i campioni di Alpha-2 si fermano a quota 6: parliamo di ben 18 livelli in meno, che – come spiega l’azienda americana – aumentano la densità energetica delle batterie allo stato solido, grazie ai “catodi a carico più elevato (cioè riempiti con più materiale attivo) e un imballaggio più efficiente per ottimizzare materiali e spazio nella cella”.

“I miglioramenti del packaging – si legge ancora nel comunicato stampa – includono margini interni più stretti, collettori di corrente più sottili e un design più snello; tutti elementi parte integrante del prodotto finale”.

Il futuro

I prossimi passi prevedono altri invii ai clienti – compreso sicuramente il Gruppo Volkswagen, fra gli investitori nella startup americana – e il perfezionamento dei processi produttivi denominati Raptor e Cobra, col secondo destinato a iniziare nel 2025.