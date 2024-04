In attesa delle auto elettriche, ecco la spazzatrice a guida autonoma. Sviluppata dalla startup cinese WeRide, con sede a Guangzhou, si chiama Robosweeper S1 ed è il primo mezzo di pulizia al mondo con guida autonoma di livello 4, in grado di affrontare diversi tipi di strade.

Già in vendita a un prezzo non rivelato, sarà presto disponibile per "molteplici partner": parola della stessa azienda madre, che conta di incassare "decine di milioni di dollari".

Le specifiche

Robosweeper S1 - dove 1 sta per 1 tonnellata - è lungo quasi 2,6 metri (spazzole escluse) e ha un raggio di sterzata minimo di 2,7 metri. È disponibile in tre versioni - Air, Pro e Max - e dispone di un serbatoio d'acqua da 400 litri e un cestino per i rifiuti da 240 litri.

La cosa più sorprendente del robot spazzino è però la grande lastra nera che prende il posto del parabrezza tradizionale. Se vi state chiedendo il perché, la risposta è semplice: nessuno siede al posto di guida!

Questo non esclude comunque l'eventuale presenza di volante e pedali. In ogni caso, sensori e software possono guidare il veicolo in certe situazioni e arrestare la marcia quando non ricorrono le condizioni. Il video qui sopra mostra la spazzatrice elettrica avventurarsi persino su un marciapiede.

"WeRide Robosweeper S1 può essere impiegato senza sforzo in scenari come parchi, marciapiedi, vie verdi e corsie non motorizzate, fornendo servizi di spazzamento e di abbattimento della polvere efficienti e di alta qualità", dichiara infatti la startup.

In futuro, ancora più grande

L'azienda non menziona invece né la capacità della batteria, né la velocità di ricarica, ma sostiene che il mezzo possa operare su un'area da 120.000 metri quadrati con una carica completa, scaricare poi rifiuti e parcheggiare. Tutto autonomamente. E, dopo S1, potrebbe arrivare il Robosweeper S6, sempre senza conducente, ma più grande del predecessore. Per ora ne sono stati testati 50 prototipi.