Mentre rimbalzano le voci su un possibile (e difficile) investimento in Italia, Tesla continua a studiare l’India per il suo prossimo stabilimento di auto elettriche. È il Financial Times ad aggiornarci sulle mosse del Costruttore, che prepara una squadra di esperti da inviare nel subcontinente entro fine aprile.

Compito del team sarà trovare la location migliore per l’impianto, dal costo di 2-3 miliardi di dollari e che sorgerà presumibilmente in hub già dedicati alle quattro ruote, come quelli di Maharashtra, Gujarat e Tamil Nadu. Mancano però conferme ufficiali, perché Tesla rifiuta di commentare le indiscrezioni della stampa internazionale.

Culla della Model 2

Una volta messa in piedi, la fabbrica sarà chiamata a produrre l’attesissima Model 2, l’auto elettrica di Musk e soci dal prezzo orientativo di 25.000 dollari. E così convoleranno a nozze due realtà che si sono corteggiate per molto tempo.

Elon Musk e Narendra Modi

I primi contatti tra Paese e azienda risalgono infatti a inizio 2021, quando Nuova Delhi propose incentivi senza precedenti per convincere la Casa a sbarcare nel subcontinente. Allora non se ne fece nulla, ma le trattative si sono riaperte circa un anno fa, culminando persino in un incontro fra il ceo Elon Musk e il primo ministro Narendra Modi.

Via alle importazioni

Del mese scorso, invece, la decisione del Governo indiano di ridurre i dazi doganali sulle importazioni dei veicoli elettrici, a condizione che il Costruttore beneficiario si impegni a investire almeno mezzo miliardo di dollari in produzione locale entro 3 anni.

Insomma, gli indizi portano tutti là, tanto che – secondo l’agenzia di stampa Reuters – la Casa avrebbe iniziato a Giga Berlin la produzione di modelli da esportare con posto di guida sulla destra. Destinazione: l’India. Obiettivo: sfruttare i tagli alle tasse.