StoreDot annuncia ulteriori e interessanti progressi sulla sua batteria a ricarica ultrafast. L’azienda israeliana ha dichiarato che l’accumulatore XFC è stato sottoposto a 2.000 cicli di carica e scarica e che, al termine del test, aveva ancora oltre l’80% della sua capacità originale.

Un risultato storico, secondo StoreDot, che ha dichiarato: “Abbiamo dimostrato che i conducenti di veicoli elettrici possono ricaricare velocemente le loro auto e con pochi minuti al giorno di sosta alla colonnina possono viaggiare tranquillamente senza preoccuparsi della salute della batteria”. Facciamo due conti.

Promette oltre 600.000 km di percorrenza totale

Considerando una batteria di dimensioni medie, intorno ai 75 kWh di capacità, e un’auto con un consumo medio di 15 kWh/100 km (una Tesla Model 3 Long Range dichiara in WLTP 14 kWh/100 km, una Tesla Model Y Long Range 16,9 kWh/100 km), tenuto conto del fatto che non si ricarica mai dallo 0% al 100% e che la batteria degrada, si può stimare comunque una percorrenza complessiva di oltre 600.000 km.

Anzi, nelle valutazioni di laboratorio, StoreDot parla di oltre 400 miglia (che sono 650.000 km). Ma anche considerando delle tolleranze legate all’uso in condizioni reali, il valore ottenuto è superiore ai chilometraggi della maggior parte delle auto in circolazione.

Rispetta anche la normativa Euro 7

Non solo. StoreDot afferma che la sua batteria XFC rispetta anche l’imminente normativa Euro 7, in vigore dal prossimo anno, che impone, tra le varie cose, vincoli di durata dei veicoli elettrici, che devono essere affidabili e mantenere almeno l’80% delle prestazioni della batteria per 5 anni o 100.000 km (e il 70% per 8 anni e 160.000 km).

“I risultati ottenuti – dichiara l’azienda – ci lasciano ampi margini anche in relazione a fattori di invecchiamento esterni, legati al mondo reale”.

Viene da pensare all’uso in posti particolarmente freddi, ad abitudini di ricarica non ideali e a stili di guida che spremano più del dovuto le prestazioni delle auto.

Le celle a sacchetto da 30 Amperehora di StoreDot

Questa batteria XFC, che è chiamata 100x5 perché in grado di guadagnare 100 miglia (160 km) in 5 minuti di ricarica, è già stata data per test indipendenti a 15 Case automobilistiche e sarà disponibile sul mercato entro la fine dell’anno. L'azienda ha fissato un ruolino di marcia secondo il quale arriverà a produrre una batteria che guadagna 160 km in 4 minuti nel 2026 e una batteria che guadagna 160 km in 3 minuti nel 2028.