In Italia c'è un brand di moto elettriche, fondato nel 2011 in provincia di Torino, grazie a due coniugi appassionati delle due ruote: si chiama Tacita Motorcycles.

Per il 2024 l'azienda ha tolto i veli da 2 nuove moto, la T-Cruise e la T-Race, disponibili in 5 versioni progettate con l'obiettivo di fare tanti km su strada e fuori, grazie a powertrain di ultima generazione abbinati a batterie piuttosto capienti. Scopriamoli.

Tacita T-Cruise

Il primo è la T-Cruise. Disponibile nelle due versioni Urban e Turismo, è stata sviluppata per chi con la moto ama anche viaggiare sul serio ed è stata declinata nelle versioni Urban, S, R e Turismo S, R, S-LR e R-LR.

Tutte sono disponibili con batterie da 18 kWh o 27 kWh e, guardando i dati tecnici, rappresentano una soluzione ideale per chi utilizza il proprio veicolo a due ruote anche quotidianamente nel tragitto casa-lavoro.

Tacita T-Cruise 2024

A livello meccanico, ogni moto è stata progettata con cambio manuale a 5 marce che, tra le tante cose, consente di ridurre i consumi e aumentare l'autonomia del pacco batterie, che, a proposito, è raffreddato a liquido (una vera chicca per il mondo delle moto) e gestito dal sistema Battery Management System equipaggiato con software proprietario.

Tacita Motorcycles, la gamma 2024

Tacita T-Race

Il secondo modello è invece la T-Race. Disponibile nelle versioni Enduro, Race Motard e Motorally, è stata ideata per chi con la moto è solito andare fuori strada, in tracciati sterrati e "difficili" e guardando da vicino il successo ottenuto dall'azienda all'ultima Dakar.

Tutte le versioni sono dotate di una carena esterna dallo spessore di 0,7 mm in misto carbonio e kevlar balistico, un mix in grado di garantire la massima resistenza e una grande flessibilità e, a livello meccanico, possono essere dotate di batterie da 9 kWh per Enduro e Motard e da 13 kWh per Motorally, con un peso complessivo che non supera i 196 kg.

Tacita T-Race 2024

Tra le varie differenze degli allestimenti, menzione di merito va alla versione Motorally dotata di batterie intercambiabili, con sostituzione che si può effettuare in 3 minuti.

Entrambe le moto sono state progettate con un motore a zero emissioni in grado di emettere una potenza continua di 11 kW e una potenza di picco di 34 kW, numeri che ne permettono la guida anche con Patente A1 o B. I pre-ordini in Europa sono già aperti sul sito ufficiale.