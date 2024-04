Il motoscafo che vedete in foto si chiama Maserati Tridente ed è stato presentato dalla Casa italiana durante il Folgore Day, evento dedicato a segnare l’ingresso ufficiale dell'azienda nella nuova era elettrica.

Progettato e realizzato con la startup inglese Vita Power, è lungo 10,5 metri ed è dedicato alla navigazione in acque interne calme o in mare vicino alla costa. Scopriamo i dettagli.

Grande batteria e tanta potenza

Il Maserati Tridente è una barca elettrica che può ospitare fino a 8 passeggeri. Il suo powertrain elettrico sviluppa una potenza di picco di circa 600 CV ed è alimentato da un pacco batterie da 252 kWh, numeri che permettono di navigare a una velocità di crociera da 25 nodi e una velocità massima di 40 nodi, ricaricandosi anche in corrente continua in meno di 1 ora.

Maserati Tridente

Si tratta, come specificato, di una day boat, ovvero di una barca open con una piccola cuccetta anteriore, il cui scafo è stato costruito in fibra di carbonio e rifinito dagli artigiani di Hodgdon Yachts, Costruttore americano del Maine specializzato in tender per superyacht.

Non è chiaro se e quando il Maserati Tridente entrerà in produzione e a quanto si potrà acquistare. Quel che è certo è che, molto probabilmente, sarà appannaggio di pochi fortunati.

Maserati Tridente

Un futuro a zero emissioni

Durante il Folgore Day, in Maserati si è parlato del futuro elettrico del brand, una rivoluzione già iniziata tra le mura dello stabilimento di Viale Ciro Menotti a Modena con la nuova generazione della GranTurismo, disponibile in versione a batteria Folgore e affiancata, da poche ore, dalla sua controparte senza tetto, la GranCabrio Folgore e dalla Grecale Folgore, il primo SUV a zero emissioni del brand.

Alle tre auto a zero emissioni già citate nel 2025 si aggiungerà la supercar a batteria MC20 Folgore, una delle prime auto elettriche del suo genere in assoluto.