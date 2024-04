Basta fake news sull’auto elettrica. Jaguar Land Rover torna nelle scuole italiane col progetto “E-ducation 3.0”, lanciato insieme a LifeGate per sfatare i falsi miti su mobilità sostenibile e transizione energetica in generale.

L’iniziativa aiuterà gli studenti della Penisola ad approfondire le diverse tematiche green e coinvolgerà anche docenti e dipendenti di JLR, che vestiranno i panni di “tutor per un giorno” rispondendo a domande e curiosità sull’auto elettrica.

Gli oltre 400 studenti partecipanti realizzeranno poi degli elaborati sui temi affrontati e, alla fine, gli autori delle idee più meritevoli saranno premiati con la partecipazione a una serie di attività speciali durante le due tappe europee della Formula-E.

Tutto il programma verrà anche valorizzato da “Bugie!”, una guida per districarsi fra le tematiche ambientali con “informazioni certe e verificate”. Redatto sempre insieme a LifeGate, il testo è scaricabile a questo link.

“Nonostante la mobilità resti al centro del progetto – specifica JLR – il nuovo manuale è arricchito da una serie di tematiche aggiuntive come crisi climatica, energie rinnovabili, economia circolare, moda sostenibile, agroecologia e tutela della biodiversità, solo per citarne alcune”.

“Jaguar Land Rover Italia – commenta infine il ceo Marco Santucci – in questo momento di transizione si pone come obiettivo quello di diventare fonte di ispirazione ed educazione delle generazioni future sui temi della sostenibilità e dell’elettrificazione. Vogliamo che la divulgazione sostenibile corretta sia la protagonista del cambiamento in atto: una sfida ambientale e sociale allo stesso tempo che, partendo dai giovani deve coinvolgere tutta la collettività”.