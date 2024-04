Quella che vedete in queste prime immagini è la nuova base tecnica delle prossime monoposto di Formula E. Si chiama Gen3 Evo e, come dice il nome stesso, evolve l'attuale generazione, con maggiore potenza, l'adozione della trazione integrale e una dinamica di guida superiore.

Presentata come ogni anno alla tappa di Monaco del campionato, in particolare alla Private Car Collection di S.A.S. il Principe Alberto II, farà il suo debutto nella Stagione 11 del campionato, ovvero nei prossimi mesi.

Un progetto innovativo ora integrale

La nuova Gen3 Evo è stata sviluppata dagli specialisti della Formula E e della FIA. A livello di numeri segna un salto avanti significativo rispetto alla passata generazione, con possibilità ora di accelerare da 0 a 100 km/h in 1,82 secondi, ovvero il 30% più velocemente di un'attuale monoposto da F1 e il 36% più velocemente delle auto attualmente in campionato.

La cospicua riduzione dei tempi è stata resa possibile grazie all'adozione della trazione integrale, vera novità assoluta per il campionato e disponibile durante le fasi di qualifica, le partenze delle varie gare e le Attack Mode.

La monoposto di Formula E Gen3 Evo

A livello pratico, l'AWD dovrebbe permettere in totale un guadagno sul tempo del 2% rispetto all'attuale Gen3, ovvero pari a un giro di qualifica più veloce di circa 2 secondi sul circuito di Monaco.

Infine, fanno il loro ingresso nella dotazione delle speciali super sportive dei nuovi pneumatici Hankook iON, ora ottimizzati per tutte le stagioni e in grado di offrire un'aderenza superiore del 5-10% rispetto al passato.

La monoposto di Formula E Gen3 Evo

Meccanica di primo ordine

Grazie all'adozione del nuovo powertrain, questa nuova generazione di monoposto di Formula E vanta ora delle caratteristiche tecniche mai viste prima.

Per esempio, gli ingegneri si sono occupati di ottimizzare anche la frenata rigenerativa, che ora nelle fasi gara può generare fino a 600 kW di potenza: un valore molto utile per poter accumulare quasi il 50% dell'energia necessaria per una gara durante la gara stessa.

Ma non solo. L'organizzazione ha anche comunicato di aver cambiato alcuni fornitori di minerali per le celle delle batterie, che sono stati selezionati in base a "standard estrattivi etici e sostenibili per garantire un impatto positivo o neutro sulle persone e sul pianeta".

Infine, tutte le auto sono state dotate di una maggiore capacità di ricarica ultrafast fino a 600 kW di potenza, grazie all'adozione di una nuova tecnologia ancora in fase di sviluppo e del tutto inedita.

La monoposto di Formula E Gen3 Evo

Per permettere le integrazioni di tutte le novità nelle proprie auto e nei propri motori, tutti i powertrain saranno riomologati per la prossima stagione del campionato.