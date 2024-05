Le auto elettriche italiane continuano – purtroppo – a viaggiare in retromarcia. Lo certificano i dati sulle vendite di aprile, che vedono un calo delle immatricolazioni di quasi 20 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2023, quando le consegne erano state 3.992 e la quota di mercato si assestava al 3,1%.

Sono invece 3.208 le vetture full electric vendute nel mese alle spalle, mentre il market share si ferma al 2,3%. Numeri in controtendenza col resto del mercato, protagonista di una crescita del 7,5%, grazie a 135.353 immatricolazioni, contro le 125.884 di aprile 2023.

“La prolungata attesa degli incentivi, che non saranno legge prima di metà maggio, riduce gli effetti sul mercato agli ultimi 4 mesi e protrae anche in aprile la paralisi di mercato per BEV e PHEV”, spiega Michele Crisci, presidente di Unrae.