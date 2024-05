La società inglese Inverted dà una nuova vita alla Toyota Land Cruiser FJ 40. L'azienda britannica - che offre già una linea di Range Rover classiche elettrificate - ha introdotto un retrofit elettrico dedicato all'iconico fuoristrada degli anni '60.

In generale, Inverted può trasformare tutte le varianti del modello (J40 a passo corto, J43 a passo medio e J45 a passo lungo) in veicoli elettrici grazie a quello che l'azienda definisce "un approccio ingegneristico".

Fino a 240 km di autonomia

Qualunque sia la versione del modello che si desidera convertire, il veicolo viene dotato di un pacco batteria da 53 kWh che (sulla carta) garantisce un'autonomia di circa 240 km. A differenza di molte altre conversioni EV, questa di Inverted aggiunge una ricarica rapida in corrente continua fino a 75 kW, sufficiente per passare dal 20% all'80% in meno di mezz'ora.

La trasmissione originale è stata mantenuta ed è così possibile cambiare le marce manualmente attraverso la leva. In particolare, per la guida quotidiana si può usare la terza marcia, mentre se c'è bisogno di affrontare percorsi nel fuoristrada a bassa velocità si può scalare in prima o seconda. Ed è possibile passare dalle due alle quattro ruote motrici, oltre a inserire il bloccaggio del differenziale a controllo elettronico.

Il retrofit elettrico sulla Toyota Land Cruiser FJ 40

"Cuore" Tesla

Attualmente, al posto del motore termico è stata installata un'unità elettrica da 215 CV e 339 Nm. Tuttavia, nel prossimo futuro è prevista la presenza di un motore Tesla da 320 CV e 420 Nm.

L'installazione di questo motore aggiornato comporta la rimozione della trasmissione originale e la rinuncia alla possibilità di selezionare la trazione a due o quattro ruote motrici.

Tutte le Toyota che escono dall'officina Inverted sono completamente restaurate e presentano interni aggiornati con rivestimenti in pelle e un infotainment dotato di Apple CarPlay e telecamera di retromarcia.

Non si tratta, però, di un retrofit alla portata di tutti. L'azienda inglese, infatti, propone la conversione a circa 270.000 euro, escluso il valore della Land Cruiser d'epoca di base necessaria per la trasformazione.