Ricordate Silence? Se la risposta è "no", non preoccupatevi: nel mondo esistono tante aziende produttrici di scooter elettrici (anche se non tutte offrono batterie intercambiabili).

Si tratta di un'azienda spagnola conosciuta per aver già collaborato con una Casa auto, precisamente la connazionale Seat, nel 2019.

Adesso è però la giapponese Nissan ad annunciare una nuova partnership con Silence. O meglio, con la società madre dell'azienda: Acciona. Frutto dell'accordo è la distribuzione, da parte del Costruttore nipponico, del nuovo quadriciclo elettrico Silence. Si chiama S04 e può ricaricarsi nelle stazioni di battery swap. Scopriamolo.

La Silence S04 Nanocar

Disponibile nelle versioni L6e e L7e, nel primo caso può essere guidato persino senza patente e raggiunge la velocità massima di 45 chilometri orari (km/h), con una batteria singola da 5,6 kilowattora (kWh) e un'autonomia di 175 km.

S04 Nanocar

Il modello L7e offre però prestazioni leggermente superiori, richiedendo quindi la licenza di guida B1 per i 16enni. L'autonomia stimata è di 149 chilometri, garantita da due batterie da 5,6 kWh, mentre la potenza e velocità sono rispettivamente di 14 kW e 85 km/h. Coppia di 200 Nm.

S04 L6e S04 L7e Velocità 45 km/h 85 km/h Autonomia 175 km 149 km

Quando arriva

Nissan e Silence offriranno gli scooter elettrici e le nanocar dell'azienda spagnola nelle concessionarie della Casa giapponese in Italia e Francia da giugno prossimo. A settembre, i veicoli saranno disponibili anche in Germania. L'obiettivo delle due aziende è conquistare le città, dove mezzi piccoli come questi possono aiutare gli automobilisti a superare i problemi di traffico e parcheggio.