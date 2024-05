La Tesla Model Y è l’auto più venduta al mondo. È chiaro, quindi, che un Costruttore che si accinge a realizzare un nuovo modello ritenga intelligente dare vita a una concorrente diretta del SUV americano.

Questo devono aver pensato Changan, Huawei e CATL, che hanno presentato un modello elettrico chiamato Avatr 15 venduto dalla seconda metà dell’anno, inizialmente nel mercato cinese.

C’è anche in versione extended range

L’Avatr 15 sarà disponibile sia in versione puramente elettrica, sia in versione extended range. Il nuovo modello si aggiunge ai due già esistenti: il SUV Avatr 11 e la hatchback Avatr 12. L’auto dovrebbe essere venduta in futuro anche all’estero e non si esclude che sarà commercializzato anche in Europa.

Avatr 15

Pensato quindi per i mercati di tutto il pianeta, è stato sottoposto a una serie di test molto impegnativi. A dimostrazione dell’attenzione posta dai tecnici nella messa a punto del modello, l’Avatr 15, che per ora è stato mostrato solo coperto da pesanti camuffature, mostra su una ruota delle coordinate particolari: 49°22’N e 120°85’E. Si tratta delle latitudine e longitudine di una città della Mongolia, Yakeshi, che si pensa sia una delle più fredde del mondo e che ha raggiunto in passato i 50,4 gradi sottozero.

Un brand dalle tante personalità

La Avatr 15 ha una lunghezza di 4,75 metri e si basa sull’architettura CHN sviluppata da Changan insieme a CATL e Huawei. Il brand Avatr nasce nel 2018 tra Changan e NIO. NIO si è poi allontanata dal progetto per le note difficoltà economiche che ha dovuto affrontare negli anni passati.

Così l’azionariato di Avatr è composto in questo modo: Changan possiede il 40% delle azioni, CATL il 17%. Huawei, invece, ricopre il ruolo di fornitore principale per tutto quello che riguarda la tecnologia e l’ecosistema digitale.