Rivale diretta delle Volvo EX30 e Alfa Romeo Junior, la Kia EV3 verrà svelata ufficialmente il 23 maggio. SUV elettrico compatto, della vettura conosciamo indicativamente le dimensioni (simili a quelle della Kia e-Niro) e il prezzo (di circa 30.000 euro). Ma non solo.

Per ora sappiamo pure che il veicolo della Casa coreana sarà a trazione anteriore e si baserà sulla piattaforma E-GMP di Hyundai-Kia, che funzionerà a 400 volt invece che 800 volt, come nelle EV6 ed EV9, promettendo comunque ricarica rapida e buone prestazioni. E poi cos'altro?

Che aspetto avrà la Kia EV3?

Il Costruttore asiatico ha mostrato un concept della EV3 che, prima di tutto, rivela forti indizi sul design. Il modello di serie perderà probabilmente le porte posteriori a battente e adotterà interni più convenzionali, con una carrozzeria alta e vicina a quella della sorella maggiore EV9.

Anche l'anteriore sarà simile, ma presenterà gruppi ottici unici a forma di V che differenzieranno la nuova arrivata. I fianchi dei parafanghi sporgono dalla fiancata e danno un effetto più sportivo della e-Niro. I gruppi ottici posteriori di serie sono visibili nel teaser e seguono la forma del montante C, come quelli dei SUV Volvo o della Honda CR-V, ma con un elemento orizzontale aggiuntivo che si estende sul portellone.

Non sono state annunciate le dimensioni ufficiali, ma ci si può aspettare che la EV3 sia lunga circa 4,4 metri, cioè un po' di più della Volvo EX30.

Passando agli interni, il concept della EV3 presenta un'interessante panca posteriore che si solleva per ospitare oggetti più alti come una bici. Si tratta di un sistema simile ai sedili che Honda offriva in molte auto.

Il cruscotto manterrà in gran parte l'aspetto minimalista del concept e i due schermi da 12,3 pollici. Il volante sarà però più convenzionale. La vettura potrebbe anche essere dotata di bocchette del clima più tradizionali, diverse da quelle a getto d'aria del concept. L'infotainment promette miglioramenti notevoli, con supporto sia gli aggiornamenti over-the-air, sia dei servizi feature-on-demand (opzioni disponibili con abbonamento).

Quale sarà l'autonomia della Kia EV3?

Considerando dimensioni, prezzo e target, ci si può immaginare che la Kia EV3 non superi i 400-560 km di autonomia con una ricarica in base ai pacchi batterie, da 58 e 77,4 kWh, se uguali a quelli della EV6.

È però possibile che, col passaggio da 800 a 400 volt, Kia crei una nuova batteria e, in tal caso, la capacità si posizionerebbe a metà strada fra gli altri due pacchi. La EV3 avrà anche la ricarica da almeno 250 kW, con tecnologia bidirezionale.

Quanta potenza avrà la Kia EV3?

Il modello base potrebbe utilizzare il motore da 167 CV presente anche nelle varianti entry-level della EV6, mentre la versione più performante (che si chiamerebbe Kia EV3 GT) arriverebbe a 300 CV, grazie all'utilizzo di un motore aggiuntivo.

Quando arriverà sul mercato la Kia EV3?

La Kia EV3 di serie sarà svelata il 23 maggio e venduta in patria, Stati Uniti ed Europa. La produzione inizierà in uno degli stabilimenti in Corea del Sud e soddisferà le esigenze del mercato coreano e di parte di quello asiatico. Se offerto anche in Cina, il SUV potrebbe essere prodotto localmente.

Le EV3 europee usciranno invece dallo stabilimento di Žilina, in Slovacchia. Le prime consegne dovrebbero iniziare verso la fine del 2024.