Nella continua ricerca di una batteria dalle prestazioni migliori, Tesla potrebbe aver capito come far durare più a lungo le sue celle 4680. Ha infatti brevettato nuovi materiali catodici per batterie ricche di manganese, che vengono drogati con materiale attivo.

I materiali catodici attivi come gli ossidi metallici di litio manganese (il LiMn204 è tra i più promettenti) sono da tempo studiati perché costano poco, hanno un impatto ambientale relativamente basso e possono lavorare ad alto voltaggio. Ora Tesla ha realizzato un materiale catodico proprietario che è stato depositato e che permette anche di allungare la vita delle proprie batterie.

50 cicli in più

Nella domanda di brevetto Tesla afferma che attraverso la sua formula di “drogaggio” dei materiali catodici riesce a regalare a una batteria con celle 4680 almeno 50 cicli in più rispetto a oggi. Più precisamente, si legge:

Nel presente documento sono fornite varie forme di realizzazione di materiali attivi catodici ricchi di manganese drogati con ritenzione di capacità migliorata e durata del ciclo prolungata, e metodi per preparare i materiali attivi catodici ricchi di manganese drogati. Il drogaggio dei materiali attivi catodici ricchi di manganese può aiutare a ridurre la dissoluzione del manganese dal materiale attivo catodico ricco di Mn, come lo spinello di ossido di manganese e litio ("LiMn2O4"), e ridurre la successiva degradazione delle celle e la perdita di capacità.

Tesla Giga Texas: produzione di celle a batteria di tipo 4680

La descrizione di Tesla continua così:

In alcune forme di realizzazione, i materiali attivi catodici ricchi di manganese drogati migliorati descritti nel presente documento possono aiutare a ridurre la dissoluzione del manganese dai materiali attivi catodici ricchi di manganese drogati, e quindi migliorare la durata del ciclo e la ritenzione della capacità nei dispositivi di accumulo di energia.

Stiamo parlando di 20.000 km in più

A conti fatti, regalare 50 cicli in più a una batteria per le auto elettriche non è un risultato così rilevante. Considerando una Model 3 o una Model Y, la cui batteria è garantita per circa 1.500 cicli, guadagnare percorrenze per 50 cicli equivale, nella migliore delle ipotesi, a 20.000 km sui 300.000 a cui può arrivare.

Però tutto fa brodo. E in un mondo in cui la ricerca dell’efficienza è continua, anche un incremento di questo tenore non è da trascurare. E poi Tesla dice anche con questi 50 cicli in più le prestazioni si riducono solo del 6%.