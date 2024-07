In un mondo dove le Case auto inseguono sempre di più le preferenze del mercato, affamato di SUV e crossover elettrici, Kia ha presentato a ottobre il concept della EV4, berlina elettrica erede spirituale della sportiva Stinger.

Diverse le informazioni ancora sconosciute sul modello, ma anticipazioni, indiscrezioni e previsioni non mancano di certo: eccole qua.

Come sarà la Kia EV4?

Come accennato, Kia ha svelato il concept della EV4 a ottobre, durante l'EV Day della Casa, presentandola come una berlina a quattro porte che somiglia alla EV6, anche se più tozza e spigolosa. Al tempo stesso, però, la vettura ha un look tutto suo: nella parte anteriore presenta infatti dei fari sottili e verticali, come quelli della EV9, mentre la parte posteriore è cesellata e allungata e ospita un portellone anziché un bagagliaio convenzionale. Kia definisce la prossima creature un "tipo completamente nuovo di berlina EV".

I video delle EV4 camuffate, spiate in Corea del Sud, confermano che la versione finale sarà molto vicina al concept. Effettivamente, questo tipo di auto a guida alta, a cavallo fra berlina e crossover, sta diventando sempre più di moda: basti pensare alla Polestar 2, alla Toyota Crown hybrid e alla Ford Capri appena presentata.

Gli interni della Kia EV4 concept

L'interno, invece, sembra ancora un oggetto misterioso. Probabilmente il volante dalla forma insolita non arriverà nella versione di serie, ma la configurazione a doppio schermo sì, perché ha una forte somiglianza con quella dell'attuale gamma dei veicoli elettrici di Kia.

Prestazioni, ricarica e autonomia della Kia EV4

Come riportato a ottobre da InsideEVs US, presente all'EV Day a Seul, i dirigenti Kia avevano paragonato la EV4 alla vecchia Stinger. Possiamo quindi aspettarci delle dinamiche di guida simili e, probabilmente, una variante GT ad alte prestazioni.

Il concept della Kia EV4 in Corea del Sud

Partendo poi dal presupposto che la EV4 utilizzerà la piattaforma E-GMP a 800 volt di Kia e Hyundai (marchi sotto l'egida di Hyundai Motor Group) ipotizziamo una ricarica piuttosto veloce: per esempio, la EV6 passa dal 10% all'80% in 18 minuti, se collegata a una presa abbastanza potente.

Parlando invece di autonomia, altri modelli con la stessa architettura, come la Hyundai Ioniq 6 , l'EV6 e l'EV9 arrivano oltre i 483 km (300 miglia), quindi la EV4 potrebbe raggiungere una cifra molto simile.

Quando arriverà la Kia EV4 e quanto costerà?

Nulla sappiamo però riguardo ad arrivo in strada e prezzi, perciò vi aggiorneremo non appena avremo queste informazioni.