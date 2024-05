La strategia elettrica di Kia passa da un modello chiave per il brand. Chiave perché inizia ad allargare verso il basso la gamma a zero emissioni di nuova generazione, che per ora conta EV6 ed EV9. E proprio alla EV9 questo nuovo SUV a batteria rimanda; basta infatti uno sguardo per accorgersi delle somiglianze stilistiche.

Ma se la EV9 supera i 5 metri di lunghezza, la EV3 si ferma a 4,3 metri, con tutte le differenze del caso. Arriverà in Italia entro fine anno con due tagli di batteria, entrambi dotati di un solo motore elettrico e la trazione anteriore. Conosciamola meglio.

KIA EV3: piattaforma e dimensioni

La Kia EV3 nasce sulla piattaforma E-GMP che il gruppo Hyundai-Kia ha realizzato per dare vita alla famiglia di elettriche di ultima concezione. Ci si riferisce alle Ioniq 5 e 6 o alle già citate EV6 ed EV9. La piattaforma si distingue sul panorama attuale per una serie di caratteristiche tecniche all’avanguardia. L’architettura a 800 volt, per esempio, la possibilità di ricaricare fino a 350 kW di potenza o, ancora, la ricarica bidirezionale che consente di ricaricare un dispositivo elettronico esterno.

L’auto, come detto, è lunga 4,3 metri. Ha una larghezza di 1,85 metri e un’altezza di 1,56 metri, con un passo di 2,68 metri, attestandosi, anche da questo punto di vista, come il più piccolo modello realizzato su quella base (gli altri partono da 3 metri o poco meno).

Lunghezza : 4,3 metri

: 4,3 metri Larghezza : 1,85 metri

: 1,85 metri Altezza : 1,56 metri

: 1,56 metri Passo : 2,68 metri

: 2,68 metri Peso: n.d.

Kia EV3: spazio a bordo

Compatta fuori, la KIA EV3 sfrutta le linee squadrate e la piattaforma “only electric” per garantire agli occupanti un abitacolo molto spazioso. Sulla Kia EV3 si viaggia comodi sia che ci sieda davanti, sia che ci si sieda dietro. La forma molto regolare del divano posteriore e la presenza di un pavimento piatto consentono anche a chi siede in posizione centrale di viaggiare comodamente.

Parlando di spazio per i bagagli, la KIA EV3 - tramite un portellone con apertura elettrica - dà accesso a un vano da 460 litri di capienza che, abbattendo la seconda fila, arriva a 1.250 litri. Sulla EV3, sotto il cofano anteriore, è presente anche un comodo pozzetto da 25 litri dove riporre i cavi di ricarica.

Bagagliaio : 460 litri

: 460 litri Frunk: 25 litri

Kia EV3: software

La prima cosa che si nota salendo a bordo della Kia EV3 è il grosso display frontale che si estende per buona parte della plancia. Come spesso accade sulle auto moderne, raccoglie diversi monitor: quello dietro al volante è dedicato alla strumentazione, mentre quello centrale è riservato all’infotainment. In mezzo a questi c’è un terzo schermo da 5 pollici (gli altri due hanno una diagonale di 12”3 ciascuno) che riporta altre informazioni ancora.

L’infotelematica presente a bordo della EV3 è ancor più evoluta di quella mostrata dalla sorella maggiore EV9, nel senso che sfrutta lo stesso software con, in più, l’assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale di ChatGPT. L’auto offre anche la possibilità di acquistare funzioni e servizi aggiuntivi tramite l’apposito portale. Come accade sugli altri modelli basati sulla stessa architettura digitale, anche questo ultimo SUV elettrico del brand dispone di aggiornamenti over-the-air (OTA).

Kia EV3: batteria e ricarica

Come detto, la Kia EV3 arriverà in Italia con due tagli di batteria. Si potrà scegliere tra quella della EV3 Standard Range da 58,3 kWh, con autonomia da 410 km, o quella della Long Range, da 81,4 kWh (un taglio davvero generoso per una vettura di queste dimensioni), che consente alla EV3 di percorrere fino a 560 km con una sola ricarica.

A proposito di ricarica: in corrente alternata l’auto riceve energia a una potenza fino a 11 kW (ma dal 2026 sarà disponibile anche un caricatore di bordo da 22 kW). In corrente continua, invece, si arriva a una potenza di 100 kW se si sceglie la batteria più piccola e a 130 kW se si sceglie l’accumulatore più grande (si tratta di valori abbastanza contenuti rispetto a quanto possono fare altre vetture basate sulla stessa piattaforma, che arrivano anche a 350 kW).

Come le altre, però, la EV3 ha la ricarica bidirezionale, che consente di dare energia a dispositivi esterni grazie a un adattatore da inserire nella presa di ricarica.

Kia EV3: prezzi

I listini ufficiali non sono ancora stati diramati. Arriveranno presumibilmente durante l’estate. L’auto, che sarà in concessionaria nel quarto trimestre, dovrebbe avere un prezzo di partenza di circa 35.000 euro. Questo, chiaramente, per la versione Standard Range.