Volkswagen presenta un nuovo modello full electric della famiglia ID: si chiama ID.Unyx ed è un crossover compatto, elegante e simile a una coupé. Che però non arriverà in Europa, perché è destinato solo alla Cina.

L'auto fa infatti parte della strategia della Casa chiamata "In China, For China", lanciata per riconquistare il mercato all'ombra della Grande Muraglia dopo il calo delle vendite sviluppando vetture pensate esclusivamente per il Paese.

Esterni, interni, motore e batterie

L'ID.Unyx è basata sulla piattaforma MEB del gruppo tedesco. Elegante - come già detto -, ma anche sportiva, l'auto sembra una Cupra Tavascan con muso e coda rinnovati, che riceve poi una serie di altre modifiche nel passaggio al marchio Volkswagen.

Volkswagen ID.Unyx

Gli interni sono invece meno estrosi. Gli accenti metallici quasi avvolgenti e la sottile pila centrale vengono sostituiti da una configurazione più tradizionale, non dissimile da quella già vista in altre vetture ID.

Dal punto di vista meccanico, le opzioni per il motore e la batteria sono piuttosto limitate. Volkswagen dichiara che l'auto sarà disponibile solo con accumulatore da 77 kWh (netti), in versioni a trazione sia posteriore con motore singolo che integrale a doppio motore. La prima avrà una potenza di 286 cavalli, mentre l'altra di 340 CV, con un'autonomia di 621 chilometri nel ciclo di omologazione cinese CLTC (più generoso del WLTP europeo).

Volkswagen

C'è anche l'IA

L'ID.Unyx ha poi un avatar 3D basato sull'intelligenza artificiale che l'utente può personalizzare da un'app. L'avatar si sincronizzerà col sistema di infotainment del veicolo e parlerà persino con voce umana. Secondo Volkswagen, potrà persino "accompagnare l'automobilista nelle conversazioni", andando oltre i tipici comandi vocali, per creare conversazioni più elaborate.