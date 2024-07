La Volkswagen ID.Golf e altri modelli elettrici del gruppo basati sulla nuova Scalable Systems Platform (SSP) arriveranno sul mercato più tardi del previsto.

L'indiscrezione è della testata tedesca Manager Magazin, ripresa da media internazionali come Electrive, che per il remake a batterie della compatta teutonica parlano di un posticipo di 15 mesi, al 2029; contemporaneamente, un SUV di grandi dimensioni chiamato T-Sport non sarà pronto prima del 2031, cioè tre anni dopo quanto previsto inizialmente.

I soliti problemi al software

A prendere la decisione sarebbe stato il Consiglio di Amministrazione del gruppo riunitosi il 2 luglio, anche se mancano conferme ufficiali della Casa. Ma perché questo rinvio?

Secondo il rapporto, le ragioni sono diverse, ma fra queste c'è sicuramente un problema quasi annoso per Volkswagen: il software. L'architettura E3 2.0 della piattaforma SSP (sviluppata dalla divisione specializzata Cariad) è in ritardo sulla tabella di marcia.

Volkswagen

Retroscena e soluzioni temporanee

Il recente annuncio della collaborazione tecnologica fra Volkswagen e Rivian, attraverso un accordo da 5 miliardi di dollari, sarebbe proprio un indizio dei problemi al software. Le voci accennano persino a una "Adapted E/E Architecture" da montare sulla piattaforma SSP come soluzione tampone, prima di passare al software con la startup americana e previsto per il 2030.

Così, al momento, il gruppo dovrà utilizzare l'attuale piattaforma MEB e le nuove MEB+, MEB-Small e Premium Platform Electric (PPE) più a lungo di quanto previsto inizialmente, prima rimpiazzarle con la SSP.