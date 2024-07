Volkswagen non sta attraversando un momento facile, parlando di mobilità elettrica. Ma ora il colosso di Wolfsburg tira fuori il classico coniglio dal cilindro. Ha infatti firmato un accordo per produrre in massa le batterie allo stato solido di QuantumScape.

Lo farà attraverso la controllata PowerCo, che proprio di batterie si occupa. L’azienda è convinta che attraverso la firma di questo licenza potrà accelerare sulla transizione ecologica e conquisterà una posizione di vantaggio sulla concorrenza.

Le celle di QuantumScape sono affidabili e sicure

La collaborazione tra QuantumScape e PowerCo non è nuova. Volkswagen ha già finanziato la startup americana delle batterie allo stato solido e anche testato le celle nei propri laboratori per valutarne caratteristiche tecniche e affidabilità. Ora, però, potrà anche produrre quelle celle, per quanto la licenza non sia esclusiva.

L’evoluzione della partnership arriva dopo che, a fine 2023, QuantumScape aveva dimostrato di aver realizzato celle a sacchetto allo stato solido di tipo litio metallico che erano in grado di superare i requisiti richiesti per essere adottate sulle auto elettriche di prossima generazione.

Fino a 40 GWh all’anno

L’accordo siglato da Volkswagen e QuantumScape consentirà al gruppo tedesco, attraverso PowerCo, di produrre fino a 40 GWh di batterie all’anno con tecnologia QuantumScape. C’è l’opzione di espandere la produzione fino a 80 GWh in futuro, se le aziende lo riterranno opportuno. Le celle prodotte da PowerCo saranno quelle a 24 strati presentate nello scorso anno e che, oltre ad avere buone prestazioni, si sono dimostrate anche affidabili e durature.

Siva Sivaram, presidente di QuantumScape, ha dichiarato: “Questo accordo rappresenta un passo importante nella nostra strategia di espansione globale a lungo termine per portare sul mercato la tecnologia delle batterie al litio-metallo allo stato solido di QuantumScape. Combinando la nostra tecnologia all'avanguardia con l'esperienza di PowerCo nella produzione e nell'industrializzazione potremmo fare progressi verso la messa in commercio dei nostri accumulatori”.