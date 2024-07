In arrivo dalla terra dell'immaginazione, ecco il concept di quello che è stato battezzato Jeep Dune, veicolo che - lo diciamo subito - non è una vera Jeep e non potrebbe affrontare davvero una duna di sabbia.

È invece un'adorabile, aspirante offroader dall'aspetto un po' buffo, che ambisce a offrire le stesse le emozioni che si provano nell'affrontare avventure fuoristrada.

Com'è fatta Jeep Dune Concept

Ideata dallo studio francese Klissarov Design, la Jeep Dune Concept monta la stessa piattaforma della Citroen Ami, per rendere la vetturina il più verosimile possibile, visto che i due marchi - Jeep e Citroen - fanno entrambi parte del gruppo Stellantis.

Klissarov Design Jeep Dune Concept di Klissarov Design

Dotata di mezze porte in tessuto, di fascioni anteriori e posteriori intercambiabili e persino di una cabina per DJ sul retro, la Jeep Dune Concept sembra perfetta per la flotta veicoli di un resort balneare, per trasportare i dipendenti da una parte all'altra della proprietà.

Dubitiamo però che la vetturina vanti vere specifiche da fuoristrada, visto che la Citroen Ami è solo a trazione anteriore e ha una potenza di appena 8 cavalli (CV), sufficienti per i servizi di car-sharing, ma non certo per i terreni scoscesi.

Ricordiamo poi che il quadriciclo elettrico francese pesa poco più di 450 kg. Le dimensioni sono però paragonabili a quelle di un ATV (All Terrain Vehicle): 2,4x1,4x1,5 m.