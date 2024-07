All'indomani della rielezione di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione dell'Ue, che rivede il passaggio all'auto elettrica in Europa nel 2035, la divisione europea di Ford fa retromarcia sulla propria strategia di elettrificazione nel Vecchio Continente, con lo stop a benzina e diesel che, adesso, non sarà più nel 2030.

"I clienti hanno votato e ci hanno detto che il piano era troppo ambizioso. E credo che tutti nel settore lo abbiano capito a proprie spese", sono le parole che Marin Gjaja, direttore operativo della divisione Model E di Ford, pronuncia durante un'intervista ad Autocar. "La realtà trova il modo per farti modificare i piani".

Colpa del calo delle vendite

Ma quali sono i motivi del dietrofront? Li spiega la stessa Gjaja, che punta il dito contro calo delle vendite, alti costi delle batterie e scomparsa degli incentivi.

"Riteniamo che passare all'elettrico entro il 2030 non sia più una buona scelta per la nostra azienda e, soprattutto, per i nostri clienti".

La Casa americana si inserisce così nella scia di Volkswagen, Kia, Genesis, General Motors e altri costruttori, che pianificano il lancio di un maggior numero di modelli ibridi, compresi i plug-in, a scapito delle vetture full electric.

Tempismo

La decisione, come accennato, arriva subito dopo la conferma di Von der Leyen a presidente della Commissione europea, con un'apertura alla vendita dei motori a combustione anche dopo il 2035, quando scatterà lo stop alle immatricolazioni di benzina e diesel.

Ford Capri

Condicio sine qua non per la sopravvivenza del motore a scoppio è che le auto termiche siano alimentate da carburanti a zero emissioni, come promettono di esserlo gli e-fuel. Bruxelles rivaluterà la sostenibilità ambientale della benzina sintetica nel 2026.

Il prossimo futuro di Ford

Ricordiamo che Ford vende oggi solo due modelli elettrici in Europa: l'Explorer e la Mustang Mach-E; una gamma corta, alla quale però si aggiungerà presto la nuova Capri, mentre sono in cantiere le versioni a batteria del crossover Puma e del furgone Tourneo Courier.

Gjaja aggiunge poi che è in sviluppo una nuova piattaforma "multi-energy" per le auto europee, ovvero una configurazione ibrida che potrebbe debuttare nella prossima generazione del crossover Kuga, prevista per il 2027.