Tutti vogliono fare l’auto elettrica economica. Ma un conto è dire che obiettivo si vuole raggiungere e un altro è raggiungerlo realmente. Così Ford, che ha affrontato un periodo un po’ complicato riguardo proprio alla gamma a zero emissioni, per arrivare a proporre sul mercato un’auto a batteria accessibile, ha pensato di rivolgersi a veri esperti del settore.

Un’analisi realizzata dal sito statunitense TechCrunch dimostra come Ford, dell’ultimo anno, abbia assunto circa 300 persone che sono andate a costituire un nuovo team di lavoro che si sta dedicando proprio alla progettazione di vetture elettriche “low cost”.

Si prende dai competitor

Di queste nuove 300 assunzioni, circa 50 riguardano ex dipendenti Rivian. A questi si aggiungono oltre 20 tecnici Tesla e una dozzina di dipendenti della startup Canoo. Restando in tema di Case automobilistiche concentrate sulla mobilità elettrica, in Ford nell’ultimo anno sono entrati anche 10 dipendenti con un passato in Lucid Motors. Ma non è tutto.

La Ford Explorer elettrica, realizzata su piattaforma Volkswagen

A costituire il team ci sono anche alcuni tecnici che hanno lavorato in Apple, probabilmente ingegneri che erano stati messi sul Project Titan, l’iniziativa che era stata messa in piedi per realizzare un’auto elettrica e che è stata recentemente messa in stand-by. Infine, del team fanno parte anche due ingegneri aerodinamici con un passato in Formula 1.

Contenere i costi è la priorità

Jim Farley, ceo di Ford, non ha confermato espressamente la creazione del team, ma in un recente intervento pubblico ha dichiarato: “Tutti i nostri team dedicati ai veicoli elettrici sono spietatamente concentrati sul contenimento dei costi e sull'efficienza dei nostri prodotti a batteria, perché è solo così che possiamo battere concorrenti come le Case cinesi o Tesla”.

Il nuovo team “segreto” di Ford arriva a poca distanza dall’altro gruppo che è stato creato dalla Casa nel 2023 con l’acquisizione della startup Auto Motive Power. AMP, con le sue 100 persone, è stata acquistata proprio per aiutare Ford nella transizione con lo sviluppo di una nuova piattaforma per veicoli elettrici economici.