I dazi imposti dall'Ue sulle auto elettriche cinesi cominciano a fare effetto sulle ambizioni delle Case asiatiche.

Un primo esempio è quello d Zeekr, marchio della galassia Geely (che comprende anche Polestar, Volvo e Lotus, tra gli altri) che, secondo quanto riportato da Bloomberg, starebbe pensando di costruire uno stabilimento in Europa per aggirare il "problema" dei dazi.

L'ipotesi del Belgio

L'amministratore delegato di Zeekr, Andy An, ha dichiarato che il brand sta "procedendo attivamente con la localizzazione di un impianto in Europa e farà un annuncio al momento giusto".

Zeekr Zeekr 7X

A differenza di altri marchi cinesi, Zeekr potrebbe aver bisogno di meno tempo per avviare i lavori sull'impianto. Infatti, il gruppo Geely è già presente in Europa con vari stabilimenti Volvo, tra cui quelli in Svezia e Belgio. Proprio quest'ultimo potrebbe essere lo stabilimento più adatto per la produzione dei modelli cinesi, che si basano sulla piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture), esattamente come la Volvo EX30 prodotta in Belgio.

Un 2024 in crescita

In generale, Zeekr continua a essere uno dei marchi asiatici più "vivaci" in questo periodo. Dopo aver rinnovato il monovolume 009 e aver introdotto il crossover X su mercati come Thailandia e Hong Hong, la Casa cinese sta riducendo sempre di più le perdite.

Stando agli ultimi dati, nel primo trimestre del 2024 le perdite si sono ridotte del 18% a 278 milioni di dollari, con l'azienda che prevede di raggiungere la reddittività entro fine 2024.

Zeekr X

C'è da dire che un'eventuale espansione della produzione in Europa aprirebbe la strada a sempre più modelli Zeekr nel Vecchio Continente. A tal proposito, uno dei più interessanti e recenti è sicuramente la 7X, un crossover elettrico che si propone come rivale della Tesla Model Y, con architettura da 800 volt, autonomia di 700 km nel ciclo cinese CLTC e una potenza massima di 636 CV.