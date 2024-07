La parola d’ordine è “Neue Klasse” ed entrerà in vigore dalle parti di BMW nel 2025, quando a Monaco di Baviera comincerà la nuova era dell’auto elettrica. Intanto, però, la Casa si porta avanti e annuncia la culla della strategia green. Anzi, le culle, visto che saranno più di una le fabbriche del costruttore deputate alle zero emissioni.

“Stiamo allestendo cinque stabilimenti in tre continenti per produrre le nostre batterie ad alto voltaggio di sesta generazione”, rivela Milan Nedeljković, membro del consiglio di amministrazione per la produzione del gruppo tedesco.

Giù le emissioni

Dall’Ungheria al Messico, passando per Cina, Carolina del Sud e, ovviamente, Germania, gli impianti in cantiere si ispireranno al principio “local for local”, perché nasceranno vicino agli stabilimenti produttivi di veicoli elettrici per rifornirli velocemente e ridurre le emissioni legate alla logistica.

“Il gruppo BMW – specifica lo stesso costruttore – sta anche aggiornando i suoi siti esistenti e assicurando posti di lavoro”.

Una fabbrica in costruzione... ... e il render di una finita

Si partirà nel 2025 a Debrecen (Ungheria) e si proseguirà nel 2026 a Shenyang (Cina) e Spartanburg (Carolina del Sud) e nel 2027 a San Luis Potosí. Contemporaneamente, si lavorerà pure in patria, precisamente a Irlbach-Straßkirchen (Bassa Baviera), per offrire accumulatori anche alle fabbriche tedesche.

Anticipazioni sulla Neue Klasse

Le auto elettriche della famiglia Neue Klasse saranno le prime a montare le nuove celle cilindriche fatte in casa, che sostituiranno le precedenti batterie prismatiche, per offrire non solo “densità energetica, tempi di ricarica e autonomia notevolmente migliorati”, ma anche più sicurezza.