Per le future auto elettriche BMW basate sulla piattaforma Neue Klasse, la Casa tedesca passerà dalle attuali celle prismatiche a quelle cilindriche dei tipi 4695 e 46120. Il perché è però un mistero, visto che il costruttore mantiene il riserbo sulle proprie strategie. Anzi no: un esperto del settore rivela infatti i segreti della Casa di Monaco.

Si chiama Peter Lamp e lavora alle celle delle batterie per auto elettriche BMW dal 2008. In un'intervista video al podcast "Geladen" parla perciò di alloggiamento, chimica e stato solido degli accumulatori. Così, andando al nocciolo della questione, risolve il tutto sintetizzandololo nella parola "sicurezza".

Celle di batteria cilindriche

Secondo Lamp, la Neue Klasse darebbe infatti a BMW la libertà di integrare le celle direttamente nell'auto, aumentando però la densità energetica e, di conseguenza, anche il rischio di fughe termiche.

A questo punto entra in gioco il requisito della "Propagation Stop", una tecnica che evita il contagio fra le celle riducendone i contatti. La forma cilindrica serve proprio a questo e a disinnescare un'eventuale reazione a catena.

Chimica della batteria

Per quanto riguarda la chimica delle batterie, BMW continua a utilizzare la nichel-manganese-cobalto (NMC) sul catodo, con predominanza di nichel (90%). Lamp non fornisce invece dettagli sull'anodo.

Sappiamo che dal 2012 vengono sviluppati anodi ricchi di silicio, con un contenuto pari a circa il 70%, ma questa tecnologia non sarà pronta nei prossimi tre o quattro anni. Nessuno spazio, poi, per la litio-ferro-fosfato (LFP), inadatta - secondo BMW - ad auto dalle alte prestazioni e utile invece per vetture entry level.

Batteria allo stato solido

Per quanto riguarda le batterie allo stato solido, BMW collabora con Solid Power e si concentra sugli elettroliti solidi solfidici. È stato annunciato un dimostratore per "ben prima del 2025"; ma anche qui Lamp non va oltre le dichiarazioni ufficiali.

Il vantaggio dal punto di vista della densità energetica sarebbe comunque del 15-20%, ma solo se si utilizzasse anche un anodo di litio-metallo o si rinunciasse ad alcune misure di sicurezza, compensate dalla sicurezza intrinseca della tecnologia allo stato solido. L'autonomia delle auto elettriche BMW dovrebbe passare così dagli attuali 500-600 km a 800-900 km (+30%).