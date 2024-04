Il Gruppo BMW ha annunciato la collaborazione con Rimac Technology per lo sviluppo e la produzione di batterie. I dettagli specifici non sono molti, ma nel comunicato congiunto si dice che questa unione d'intenti darà vita alla tecnologia che alimenterà i futuri modelli del marchio tedesco in arrivo dal 2025 in poi.

La partnership rappresenta un momento significativo per Rimac Technology, parte del Gruppo Rimac, con l'azienda che diventerà "fornitore di alto livello" per BMW.

Si chiude il cerchio

Dal canto suo, Mate Rimac ha dichiarato sui social che questo accordo ha "un significato particolare, per la complessità e l'evoluzione del prodotto, per le dimensioni dell'accordo e per la fiducia che BMW ci accorda, ma anche per me personalmente".

Il magnate croato dei veicoli elettrici ha iniziato la sua attività nel 2008, quando ha avviato il suo primo progetto. All'epoca, infatti, Rimac convertì una BMW Serie 3 E30 del 1984 con un powertrain 100% elettrico. È stato quel progetto a far decollare Rimac, che alla fine è diventato uno dei maggiori innovatori nel settore delle auto elettriche.

Al via i lavori

Rimac ha già dedicato gran parte del suo campus in Croazia alla produzione di batterie BMW ed è al lavoro per allargare lo stabilimento.

Nel suo annuncio, BMW ha sottolineato l'esperienza di Rimac nella produzione di pacchi batteria, motori elettrici e software. Non conosciamo la portata della partnership, ma non dovremo aspettare molto per vederne i risultati. Le due aziende rilasceranno ulteriori informazioni "in una fase successiva".

Di sicuro, c'è grande attesa per vedere i primi frutti di questa collaborazione. Prima, però, sarà la volta della nuova Bugatti, la prima firmata (anche) da Rimac, che sarà dotata di un V16 ibrido. Sarà svelata a giugno 2024.