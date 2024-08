Le conversioni di auto d'epoca a benzina in 100% elettriche sono ormai sempre più apprezzate nel mondo. Tra le tante aziende che si cimentano in questo genere di attività, c'è il leader britannico Everrati, che spesso tira fuori dal cappello progetti iconici e davvero innovativi.

L'ultimo in ordine di tempo ha riguardato la Mercedes SL W113 Pagoda, la più iconica della serie, che è stata svelata in questa nuova veste lo scorso autunno. A distanza di poco meno di un anno, però, l'azienda ha annunciato che un secondo esemplare sviluppato in collaborazione con l'azienda Hemmels sarà presentato negli Stati Uniti al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach.

Ancora più potente

La nuova Mercedes SL Pagoda convertita da Everrati sarà esposta a Pebble Beach dall'11 al 18 agosto. In base a quanto comunicato dall'azienda, questo secondo esemplare sarà dotato di un motore elettrico da 300 CV (224 kW) sviluppato da Helix.

Everrati Everrati/Hemmels Mercedes SL, il motore

Su strada l'auto dovrebbe essere in grado di raggiungere i 100 km/h in circa 7 secondi e tra le dotazioni meccaniche dovrebbe essere presente anche un differenziale a slittamento limitato e un potente sistema di recupero dell'energia, per consentire la guida con un solo pedale.

Il motore, poi, dovrebbe essere alimentato da una batteria da 68 kWh, che dovrebbe garantire un'autonomia di 320 km, ricaricabile sia in corrente continua che alternata con presa situata nella parte posteriore al posto del bocchettone di rifornimento originale.

Everrati Everrati/Hemmels Mercedes SL Everrati Everrati

Progettazione accurata

Come per tutti i suoi progetti, Everrati ha utilizzato metodi CAD per pianificare la conversione dell'auto elettrica con l'aiuto del computer. Gli esperti hanno posto particolare attenzione all'ottimizzazione del peso complessivo e a una distribuzione il più possibile simile a quella originale.

La seconda fase di progettazione è poi stata curata da Hemmels, lo specialista nel restauro di veicoli d'epoca che ha applicato il suo processo all'elegante roadster degli anni Sessanta.

L'obiettivo è stato quello di creare un veicolo completamente personalizzato con caratteristiche migliori dell'auto originale, con preparazione del telaio, ricromatura completa, una nuova vetratura e un nuovo interno artigianale. Per saperne di più non resta che attendere alcune settimane.