La prima auto elettrica nata dalla collaborazione tra Huawei e BAIC è in vendita, per ora solo in Cina, con prezzi a partire da 399.800 yuan (circa 50.998 euro al cambio attuale). Si chiama Stelato S9 ed è la seconda auto del colosso della telefonia dopo la Aito M9.

L'obiettivo è venderne 120.000 unità all'anno, a partire dal 2025. Si tratta di un obiettivo ambizioso, ma BAIC e Huawei hanno fiducia nel prodotto, che compete con modelli come Mercedes Classe S, Audi A8L e BMW Serie 7, e nella rete di vendita di Huawei e nei negozi HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance).

Com'è fatta la Stelato S9

La Stelato S9 si basa sull'architettura modulare BAIC BE22 (BAIC è responsabile anche della sua produzione). E' lunga 5,160 metri, larga 1,987 m e alta 1,486, con un passo di 3,050 m. La linea esterna è fedele al design delle altre auto di Huawei, come la Aito M9 e la Luxeed S7, e al posto degli specchietti retrovisori è dotata di telecamere.

Dentro offre quattro posti e un ampio tetto panoramico. La console centrale sfoggia un grande schermo flottante, un quadro strumenti LCD e un touchscreen aggiuntivo per un passeggero anteriore. La sua seconda fila è dotata di altri due schermi e sedili a gravità zero per assicurare il massimo confort ai passeggeri.

BAIC Stelato S9 BAIC Stelato S9, gli interni

Il gruppo propulsore della Stelato S9 ha tre opzioni:

RWD, 227 kW (304 CV), batteria LFP da 79,9 kWh, autonomia 665 km (CLTC)

RWD, 227 kW (304 CV), batteria ternaria NMC da 97,6 kWh, autonomia 721 km (CLTC)

4WD, 385 kW (516 CV), batteria ternaria NMC da 97,6 kWh, autonomia 672 km (CLTC)

Le altre Stelato in arrivo

Huawei e BAIC credono così tanto nel suo successo che stanno lavorando alla variante station wagon (basata sulla stessa architettura modulare BE22) da destinare soprattutto all'esportazione.

A seguire in gamma ci sarà anche un SUV di lusso. Non ci sono al momento altre informazioni ma è molto probabile che condividerà la piattaforma con la Stelato S9 e avrà prezzi alti.