Non solo auto popolari, i costruttori cinesi lavorano anche su modelli di nicchia come le hypercar elettriche. I colossi BYD e GAC hanno infatti avviato la produzione delle loro sportive ad altissime prestazioni e zero emissioni, presentate o quantomeno annunciate nei mesi scorsi. Cogliamo quindi l'occasione per ricordare le più interessanti.

Hyper diventa Hyptec

Il gigante GAC ha realizzato la sua prima hypercar elettrica sotto l'ombrello della società GAC Aion. Il modello, battezzato SSR e venduto sotto il brand Hyper, è in realtà già disponibile in Cina dalla fine del 2023.

Ora, però, è iniziata anche la produzione per l'esportazione con le prime consegne previste a partire da fine agosto: nell'occasione, il marchio cambierà nome da Hyper in Hyptec.

L'auto, lunga 4,6 metri circa e larga quasi due, con portiere che si aprono verticalmente in stile Lamborghini, ha un sistema propulsivo con tre motori e una potenza massima di 900 kW, circa 1.220 CV. La spinge una batteria NMC da 74,7 kWh che promette un'autonomia di oltre 500 km calcolati nel ciclo di omologazione cinese CLTC, mentre per le prestazioni si parla di una velocità di punta di 251 km/h e di uno 0-100 in meno di due secondi.

Il prezzo? Quello di lancio In Cina alla fine del 2023 era di 1.286.000 yuan, pari a 165.000 euro, le specifiche e i prezzi del modello da esportazione non sono ancora stati resi noti.

YangWang U9

BYD risponde con la U9

Sempre a fine agosto, il gigante BYD inizierà a vendere la sua supersportiva elettrica: si chiama Yangwang U9 e ha numeri leggermente superiori alla rivale GAC: Lunga poco meno di cinque metri, annuncia infatti quattro motori da 240 kW ciascuno, per un totale di oltre 1.300 CV, supera i 300 km/h di velocità mentre lo 0-100 km/h fa segnare 2,3 secondi.

La batteria della famiglia Blade ha una capacità di 80 kWh e si può ricaricare ad alta potenza fino a 500 kWh con un tmep odi circa 10 minuti per passare dal 10% all'80%, mentre l'autonomia è inferiore ai 500 km (si parla di 450 km nel ciclo CLTC). Quanto al prezzo, sfiora gli 1,7 milioni di yuan che corrispondono a poco meno di 220.000 euro.

HiPhi A (2025)

E le altre?

La corsa alle performance di lusso coinvolgerà presto anche altri costruttori, ma per ora nella lista delle hypercar elettriche c'è soltanto un'altra voce in arrivo: è quella della HiPhi A, nome un po' criptico sotto cui si cela il gruppo Human Horizons e una collaborazione con la factory europea Apollo. Questa annuncia 1.300 CV di potenza e dovrebbe arrivare sul mercato nel 2025.