Le vendite di auto a batteria in Cina continuano a salire. A giugno, i modelli ibridi plug-in e 100% elettrici hanno raggiunto la quota record del 49,9%.

Nello specifico, secondo i dati di EV Volumes, nel mese scorso sono state immatricolate 875.904 vetture "alla spina", con un aumento del 23% sullo stesso periodo del 2023.

L'analisi

La forte crescita è spinta soprattutto dalle ibride plug-in. Infatti, se le vendite di BEV sono cresciute solo dell'1% rispetto all'anno precedente, toccando le 482.500 unità (circa il 55% del volume totale di vetture elettrificate), le PHEV sono aumentate del 70% rispetto all'anno precedente, raggiungendo circa 393.000 unità.

Immatricolazioni di BEV e PHEV a giugno 2024 in Cina:

BEV: circa 482.500 (+1%) e quota di mercato del 28%

PHEV: circa 393.000 (+70%) e quota di mercato del 22%

Totale: 875.904 (+23%) e quota di mercato del 49,9%

In totale, nei primi sei mesi dell'anno, in Cina sono state immatricolate oltre 4,26 milioni di nuovi modelli BEV e PHEV (+31% rispetto all'anno precedente). Si tratta di circa il 43% del mercato automobilistico totale.

Immatricolazioni di BEV e PHEV a gen-giu 2024 in Cina:

BEV: circa 2,55 milioni e quota di mercato del 25%

PHEV: circa 1,69 milioni e quota di mercato del 18%

Totale: 4.269.398 (+31%) e quota di mercato del 43%

Come riferimento, nel 2023 sono state immatricolate in Cina oltre 8 milioni di nuove auto elettrificate (il 46% in più rispetto al 2022), che rappresentavano circa il 37% del volume totale.

Inoltre, ricordiamo che queste auto hanno rappresentato il 30% delle vendite nel 2022, il 15% nel 2022 e il 6,3% nel 2020.

Le classifiche

A giugno, i primi quattro modelli BEV e PHEV - BYD Song, Tesla Model Y, BYD Qin Plus e BYD Seagull - sono stati anche i più venduti in assoluto. La prima vettura con motore termico in classifica è la Nissan Sylphy, al quinto posto.

La Tesla Model 3 è rientrata nella top ten al 9° posto, ma la graduatoria rimane fortemente dominata dai modelli cinesi. Regge la Tesla Model Y, anche se ha subito un calo del 14% rispetto all'anno precedente.

Top 10 di BEV e PHEV a giugno 2024 in Cina:

BYD Song: 52.227 (2.794 BEV + 49.433 PHEV) Tesla Model Y: 44.110 BYD Qin Plus: 38.901 (8.323 BEV + 30.578 PHEV) BYD Seagull: 35,201 BYD Yuan Plus (alias Atto 3): 23,918 Li Xiang L6: 23.864 BYD Destroyer 05 (PHEV): 19,441 BYD Han: 18.698 (5.957 BEV + 12.741 PHEV) Tesla Model 3: 18.151 BYD Qin L PHEV: 18.021

La BYD Song ha avuto un incredibile primo semestre del 2024. Finora è stato il modello dominante nel Paese.

Top 10 di BEV e PHEV a gen-giu 2024 in Cina:

BYD Song: 292.138 (42.422 BEV + 249.716 PHEV) BYD Qin Plus: 220.008 (65.945 BEV + 154.063 PHEV) Tesla Model Y: 210.817 BYD Seagull: 172,017 BYD Yuan Plus (alias Atto 3): 118,303 Aito M7 (EREV): 106,540 BYD Destroyer 05 (PHEV): 106,137 BYD Han: 90.520 (35.093 BEV + 55.427 PHEV) Wuling Hong Guang MINI EV: 83.288 Aion Y: 74.241

La classifica dei marchi

BYD continua a dominare il mercato cinese, con una quota del 30,8% del segmento delle auto BEV e PHEV (che sale al 32,9% se si includono i suoi marchi satellite).

Principali marchi di BEV e PHEV a gen-giu 2024 in Cina:

BYD: 30,8%

Tesla: 6,8%

Li Auto: 4,6%

SAIC-GM-Wuling: 4.6%

Aito: 4,4%

Principali gruppi di BEV e PHEV a gen-giu 2024 in Cina: