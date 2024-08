Huawei punta in modo sempre più deciso sull'automotive. Il gigante dell'elettronica e degli smartphone ha unito le forze con JAC per dare vita a un nuovo marchio chiamato Maextro, che si concentrerà su modelli di lusso.

A ufficializzare la nascita del nuovo brand è stato Richard Yu (presidente della divisione di Huawei dedicata alle soluzioni per le auto intelligenti) nel corso dell'evento di lancio della Stelato S9, un altro modello firmato (anche) dall'azienda cinese in collaborazione con BAIC.

La fase di lancio

Maextro sarà così il quarto nuovo marchio creato congiuntamente da Huawei e da una Casa cinese dopo Aito (nato dalla collaborazione tra Huawei e Seres Group) Luxeed (creato con Chery), e Stelato.

Il primo modello 100% elettrico di Maextro dovrebbe essere messo in vendita nel primo trimestre del 2025, con JAC che attualmente sta cercando di costruire 38 auto di prova, come ha riferito il media locale Cailian.

In precedenza, il presidente di JAC Xiang Xingchu aveva dichiarato che il primo prodotto in collaborazione con Huawei sarebbe uscito dalla linea di produzione entro la fine di quest'anno, mentre il lancio ufficiale avverrà (solo sul mercato cinese, almeno in una prima fase) nella prima metà 2025.

La BMW i7 nel mirino

Per supportare il nuovo marchio, JAC ha accelerato le assunzioni relative al progetto Maextro, con posizioni che includono specialista dei sistemi di qualità, specialista della revisione della qualità, specialista della qualità della linea di prodotto e specialista della qualità del veicolo.

Stelato S9

Tra l'altro, per ricoprire questi incarichi sono richiesti più di otto anni di esperienza in programmi di veicoli di fascia alta. Secondo quanto dichiarato dalle due aziende, il prezzo della berlina sarà di circa 1 milione di yuan (125.000 euro al cambio attuale, ben più, quindi, dei circa 50.000 euro necessari per la Stelato S9) e tra le rivali dirette più importanti ci sarà la BMW i7.