La produzione della Polestar 3 per l'Europa è ufficialmente iniziata a Ridgeville, in South Carolina negli Stati Uniti, dove viene prodotta anche la versione destinata al mercato nordamericano.

Con l'avvio di questo stabilimento, il crossover del Brand diventa ufficialmente il primo modello Polestar a essere prodotto in due Continenti e, in base a quanto riportato da Reuters, la scelta di aprire questo nuovo impianto negli states sarebbe stata dettata anche dalla volontà del Gruppo Geely di evitare i pesanti dazi europei imposti alle auto di fabbricazione cinese.

La Polestar 3 è il terzo modello del Brand del Gruppo Geely. Si tratta di un crossover coupé elettrico disponibile anche in Italia con prezzi a partire da 85.900 euro per la versione Long Range a trazione posteriore.

Un modello molto importante secondo l'azienda, soprattutto per il mercato americano grazie a una lunghezza di circa 4,90 metri che la rende perfetta a livello di dimensioni per le strade d'oltreoceano.

Ed è proprio pensando alle dimensioni, adatte alle strade nordamericane, che appare ben chiaro il perché la Casa abbia scelto di aprire un sito produttivo anche negli Stati Uniti, con l'obiettivo di diventare, lo ricordiamo, anche l'hub produttivo per gli esemplari destinati all'Europa - evitando così i dazi imposti alle auto di fabbricazione cinese.

Nel comunicato stampa di inaugurazione del nuovo stabilimento Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, ha commentato:

"La produzione della Polestar 3 negli Stati Uniti è un passo decisivo per noi. Ora offriamo ai clienti americani un SUV elettrico costruito in America ed esportare in Europa la Polestar 3 prodotta in South Carolina rafforzerà la nostra attività su scala più ampia".