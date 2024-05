Prossimo modello del marchio svedese, la Polestar 5 è una berlina elettrica vista per la prima volta al Salone di Ginevra del 2020, quando la Casa scandinava mostra il concept di una grand tourer chiamata Precept e considerata oggi una sua anticipazione, con tanto di docuserie su YouTube.

Un anno dopo, nel 2021, il costruttore conferma la Polestar 5 di serie. Ma cosa sappiamo al momento?

Come sarà la Polestar 5?

Partendo dall'aspetto, al Polestar Day dello scorso novembre il costruttore toglie completamente i veli dall'auto, confermando le anticipazioni: la vetture è un'affascinante berlina sportiva fastback e, come la Precept, ha quattro porte, senza lunotto.

L'assenza del vetro posteriore ha permesso ai progettisti di creare l'aspetto lungo e ribassato della vettura. Grazie poi alla lunghezza totale della carrozzeria, la Polestar 5 offre un'ampia gamma di accessori, col tettuccio in vetro che illumina l'abitacolo.

Complessivamente, la berlina si presenta senza fronzoli, con una superficie elegante, liscia e apparentemente molto aerodinamica. Rispetto però alla Precept, rivede i fari per renderli più in linea con lo stile "Martello di Thor" presente sui modelli più recenti, come il SUV di medie dimensioni Polestar 3 e il crossover coupé Polestar 4.

Il design del posteriore è abbastanza invariato, coi fanali che imitano l'elaborata barra luminosa a tutta larghezza della Precept, che si abbassa bruscamente ai bordi per evidenziare la parte posteriore angolare e inclinata.

Gli interni sono invece un mistero, perché esistono ancora descrizioni o immagini ufficiali sulla configurazione.

Cosa alimenterà la Polestar 5?

I prototipi della Polestar 5 appaiono al Goodwood Festival of Speed degli ultimi due anni. Entrambi gli esemplari sono dotati di trazione integrale e di un gruppo propulsore elettrico a doppio motore che eroga una potenza combinata di 650 kilowatt (871 cavalli) e 900 Newton-metri di coppia. Due volte più potente della fastback compatta Polestar 2, la berlina 5 si colloca nella fascia di concorrenza che comprende la Porsche Taycan e la Tesla Model S.

Polestar è al lavoro su una batteria da 103 kWh da abbinare al propulsore a doppio motore da 650 kW. Grazie alla sua architettura a 800 volt, la prossima auto può raggiungere uno stato di carica dell'80% in 20 minuti. Un test recente ha però mostrato un tempo di ricarica più rapido di 10 minuti con l'uso di un pacco batterie più piccolo, da 77 kWh, costituito da accumulatori a dominanza di silicio per la ricarica ultrafast (XFC) dell'israeliana StoreDot.

Secondo Polestar, aumenta la capacità ad almeno 100 kWh. Il risultato è potenzialmente un'autonomia aggiuntiva di 320 chilometri in 10 minuti per un'auto elettrica di medie dimensioni.

Quale sarà l'autonomia della Polestar 5?

A proposito di autonomia, la Casa punta ai 600 km con una sola ricarica. Il sistema montato nella berlina dovrebbe garantire quella cifra, ma i dati definitivi non saranno disponibili prima del lancio ufficiale.

Quanto costa e quando arriva la Polestar 5?

Considerando prestazioni e concorrenza, la Polestar 5 partirà probabilmente da almeno 100.000 euro, superando per costo la Polestar 3, che parte da 92.900 euro.

Riguardo all'uscita, la Casa ha promesso il lancio di un nuovo veicolo ogni anno. Le Polestar 3 e 4 sono state messe in vendita nel 2025, perciò, rispettando la tradizione, la Polestar 5 arriverebbe nel 2026.