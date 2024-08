Alla Monterey Car Week, Acura (il brand americano di lusso di Honda) svela il concept Performance EV, un'anteprima dello stile che segnerà la direzione futura del marchio e anticipa un nuovo modello di serie, costruito sulla base della nuova architettura software sviluppata da Honda.

La produzione di questo SUV elettrico è prevista per la fine del 2025 nel nuovo stabilimento di Marysville, in Ohio.

Vuole farsi notare

La Performance EV si distingue per le sue linee muscolose, con un passo molto lungo e sbalzi ridotti al minimo. Il frontale, caratterizzato da profonde nervature sul cofano e grandi prese d’aria verticali, richiama un design pulito ispirato al mondo della nautica.

Acura Acura Performance EV Concept

Nel posteriore, una striscia luminosa a tutta larghezza e un grande diffusore aerodinamico richiamano la seconda generazione della sportiva NSX. La carrozzeria in bianco perlato semi opaco introduce un elemento distintivo: il lettering "Acura" sul portellone, destinato a caratterizzare tutti i prossimi modelli elettrici del marchio giapponese.

I cerchi da 23” sono su pneumatici 295/35R23, mentre i freni a disco presentano pinze a quattro pistoncini in tinta con la carrozzeria, con la scritta "Acura" in verde neon, un richiamo alla Electric Vision Design Study mostrata alla Monterey Car Week del 2023.

Per il suo concept, Acura non ha svelato le specifiche tecniche della batteria e del powertrain in generale.

I lavori in Ohio

Nel frattempo, proseguono i lavori di rinnovamento degli impianti di Marysville, Ohio, dove verranno prodotte tutte le future elettriche destinate al mercato americano.

Acura Acura Performance EV Concept

L'investimento effettuato da Honda supera i 700 milioni di dollari, col brand che punta a far partire la produzione entro la fine del 2025, a partire proprio dal prossimo modello Acura.

Parallelamente, sono in corso i lavori presso la L-H Battery Company a Jeffersonville, Ohio, una joint venture tra Honda e LG per la produzione di batterie, supportata da un investimento di 3,5 miliardi di dollari. L'apertura dello stabilimento è prevista entro la fine del 2024, con una capacità produttiva annua di circa 40 GWh.