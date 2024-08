La Leapmotor C10 è un SUV cinese elettrico e range extender che arriverà presto anche in Europa grazie a una joint venture creata appositamente dal costruttore asiatico e Stellantis.

In attesa di poterlo toccare con mano e guidare su strada possiamo già conoscere in anteprima pregi e difetti del nuovo SUV compatto, basandoci sulle prove di chi già ha avuto la possibilità di saggiarne le doti. Non vi vogliamo svelare troppo in anticipo, ma da queste prime video recensioni sembra proprio che Stellantis abbia fatto un ottimo investimento acquisendo il 21% di Leapmotor.

Giudizi molto positivi

Finora le recensioni sono entusiastiche. I canali YouTube Telescope (Sean Zhou) e Inside China Auto (Mark Rainford) hanno pubblicato questa settimana due video recensioni della C10. I due recensori hanno costantemente elogiato l'alto livello di qualità percepita della Leapmotor C10, l'elevato livello di esperienza di guida e gli interni spaziosi.

Leapmotor C10, la vieo prova su Telescope

Telescope ha però fatto un'osservazione interessante sulla C10: la guida è esplicitamente più rigida e più tonica rispetto alla media dei crossover EV cinesi. "Quest'auto è un po' insolita... di solito i clienti cinesi vogliono auto più confortevoli".

Sean Zhou, proprietario del canale Telescope, ha dichiarato. "È stata una boccata d'aria fresca quando ho iniziato a guidarla; sembra piuttosto europea, non è così morbida, non ha rollio", ha continuato. Zhou afferma che la C10 ha meno rollio della Volkswagen ID.4, che è un'auto di riferimento per la Cina.

Leapmotor C10, la vista di tre quarti anteriore

La C10 non è però così veloce. Con soli 230 CV all'asse posteriore, la C10 non stabilirà alcun record di velocità, anche se il suo peso a vuoto di circa 1.800 kg è piuttosto leggero per un veicolo elettrico di queste dimensioni. Rainford l'ha definita "adeguata", mentre Zhou ammette che si tratta di un SUV da 230 CV e che, anche se si dice che Maserati stia mettendo a punto la variante europea della C10, non sarà un crossover sportivo.

Leapmotor C10, la video prova di Inside China Auto

Tuttavia, i due sono rimasti molto colpiti dalla qualità e dal valore della C10. In Cina, la C10 parte da un prezzo incredibilmente basso di 128.000 yuan (16.274 euro). Anche per la Cina, si tratta di un affare; Zhou ha detto che si sarebbe aspettato plastica dura, ma l'interno della C10 è rifinito con materiali morbidi al tatto ovunque. Il sedile posteriore è ampio e, come dimostra Rainford, è pronto per il seggiolino.

Presto in Europa

Questi riconoscimenti fanno ben sperare per Stellantis. Al Salone dell'Auto di Pechino di quest'anno non ho avuto modo di sedermi sulla C10, ma mi sono seduto sul SUV gemello della C10, leggermente più grande, la C11. Tutto era piacevole al tatto, i materiali non sembravano destinati ad andare in pezzi subito dopo la firma del contratto e le portiere si chiudevano con un suono autorevole. Naturalmente, nessuno di noi può sapere quale sia la qualità a lungo termine di un prodotto completamente nuovo di un marchio che ha iniziato a produrre automobili solo di recente, ma le impressioni iniziali sono forti.

Leapmotor C10, la vista di tre quarti posteriore

Naturalmente, non c'è alcuna possibilità che il prezzo di 16.274 euro della C10 rimanga lo stesso negli showroom europei. Come minimo ci sarà un aumento del 20% a causa dei dazi dell'UE sui veicoli elettrici cinesi importati, oltre a qualsiasi margine che Leapmotor e Stellantis riterranno opportuno aggiungere per far fruttare l'intero affare.

Leapmotor C10, gli interni

Ma sarà interessante vedere come la C10 (e la T03) si comporteranno in Europa. Stellantis considera Leapmotor un partner strategico. Oggi vende solo veicoli Leapmotor subito, per lo più non modificati. In futuro, il legame tra Stellantis e Leapmotor potrebbe vedere la tecnologia di Leapmotor utilizzata per altri prodotti della gamma Stellantis.

Forse potremmo vedere un piccolo Ramcharger che utilizza la tecnologia EREV di Leapmotor. Oppure, un BEV Chrysler o Fiat che utilizza la piattaforma EV di Leapmotor.