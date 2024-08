Il mondo sta aspettando auto elettriche accessibili. O, almeno, auto elettriche più accessibili di quelle attuali. Tesla, che BYD permettendo è ancora la prima Casa automobilistica per vendite di vetture a zero emissioni, ha però rimandato il progetto Model 2 in attesa di condizioni di mercato migliori delle attuali.

Elon Musk ha affermato a luglio, durante un incontro con gli azionisti, che il 2025 sarà però un anno in cui non mancheranno le novità, parlando di nuovi modelli e nuove versioni. Il ceo della Casa americana ha specificato che "arriveranno auto che utilizzeranno alcune soluzioni provenienti dalla piattaforma attuale e alcune soluzioni provenienti dalla piattaforma di prossima generazione" e che questi veicoli "potranno essere prodotti sulle linee utilizzate per realizzare i modelli odierni".

Adesso, un po' a sorpresa, Tesla presenta una nuova versione della Model 3. È appena stata svelata in Messico e ha un prezzo basso. Il più basso mai visto per un veicolo del brand. Ma di cosa si tratta?

Addio impostazione Premium

La prima domanda che ci si pone guardando questa Model 3 è: siamo di fronte a ciò che intendeva Musk nello scorso mese o si tratta solo di una nuova entry-level più economica pensata per provare ad alzare un po' le vendite?

Tesla Model 3 Cloth Interior

Guardando come è fatta, viene da dire che si sia di fronte semplicemente a una versione "impoverita" della Model 3, che rinuncia a una serie di contenuti per contenere i costi. A dirlo è anche il sito Not A Tesla App, che descrive questa nuova Model 3 nel dettaglio.

L'auto abbandona la pelle vegana e adotta un inedito tessuto per i sedili (è la prima volta che accade una cosa del genere su una Tesla), non ha lo schermo posteriore, propone l'illuminazione interna solo bianca e non ha offre il riscaldamento né per i sedili né per il volante.

Abbandona quindi alcuni aggiornamenti della nuova Model 3 "Highland" che ha debuttato l'anno scorso e abbandona quasi del tutto il concetto di Premium che spesso la Casa ha vantato e di cui - a dire il vero - tanto si è discusso. È, per così dire, una sorta di Toyota Corolla elettrica: una berlina di fascia media.

La sostanza resta

Come accoglierà il mercato questa nuova Tesla Model 3? Probabilmente bene. Per quanto sia una versione senza fronzoli dal punto di vista della dotazione, la nuova Model 3 presentata in Messico, che nasce sulla base della RWD, dichiara comunque uno 0-100 in poco più di 6 secondi e un'autonomia di 440 km (272 miglia).

E soprattutto è più economica. Questa Model 3 a trazione posteriore, che non ha un nome specifico, può essere ordinata per 749.000 pesos, ovvero circa 36.250 euro. Costa 50.000 pesos (2.420 euro) in meno rispetto alla precedente Model 3 in Messico e 130.000 pesos (6.300 euro) in meno rispetto alla Model 3 Long Range Dual-Motor All-Wheel-Drive. Sul mercato automobilistico messicano c'è di sicuro necessità di veicoli elettrici come questo.

Come c'è necessità di veicoli elettrici più accessibili ovunque. Quindi, ora, resta da capire se questa Model 3 "low cost" arriverà anche altrove. Sarà venduta negli USA? E in Europa? Purtroppo, come spesso accade, Tesla non ha dato indicazioni al riguardo. Non resta che monitorare il sito ufficiale per controllare cosa succederà in futuro.