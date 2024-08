La Cina continua a correre nella produzione di auto elettriche. Ma quanto esattamente? A fare chiarezza sono i numeri forniti da GAC, che nel nuovo stabilimento di Changsha, nella provincia di Hunan, prevede di produrre circa 200.000 veicoli all'anno.

Ciò significa che l'impianto è capace di "sfornare" un'auto ogni 53 secondi.

Un impianto ad alta efficienza

Il primo modello a uscire dalla linea di produzione è la Aion V di seconda generazione, che il produttore ha lanciato in Cina alla fine di luglio a partire da 129.800 yuan (circa 16.462 euro).

Nel primo mese di operatività, l'impianto GAC Aion produrrà 9.000 auto elettriche, mentre la piena capacità produttiva sarà raggiunta nel prossimo anno.

Nello stabilimento, GAC utilizza tecnologie complete di modellazione AI e simulazione che riducono le tempistiche di risoluzione dei problemi del 25%, oltre a consentire un risparmio del 30% in termini di spazio occupato dalle varie attrezzature.

Senza contare che il sistema logistico "intelligente" può aumentare la precisione nella consegna delle componenti del 40% e ridurre le tempistiche di consegne del 25%.

Le concorrenti

Questo è il terzo stabilimento di GAC Aion in Cina. Gli altri due hanno una capacità produttiva combinata di 400.000 veicoli all'anno, che porta la capacità produttiva annuale totale del produttore a 600.000 unità, sempre all'ombra della Grande Muraglia.

C'è da dire, comunque, che GAC non è il brand più veloce al mondo a produrre auto. Per quanto i 53 secondi sembrino davvero pochi, c'è chi fa meglio. Parliamo di Ford e Tesla, con l'Ovale Blu che assembla un pick-up F-150 ogni 49 secondi nello stabilimento di Dearborn, in Michigan, mentre la Casa di Elon Musk è capace di produrre una Model 3 o Model Y ogni 40 secondi. Questo primato - di cui vi lasciamo il video - è stato cronometrato nella Gigafactory di Shanghai.