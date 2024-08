Dopo aver fatto capolino in America nascondendosi sotto i classici camouflage dei test su strada, la nuova Tesla Model Y “Juniper” si prepara alla presentazione ufficiale. Che, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe in programma nel primo trimestre del 2025.

A lanciare l’indiscrezione sono alcuni report cinesi ripresi poi da testate internazionali come Electrek, che parlano addirittura di due varianti in arrivo: una tradizionale a 5 posti e un’altra più grande a 7 posti, forse riservata alla sola Cina.

Voci che si rincorrono

Qui le voci si fanno però contraddittorie. Tanto per cominciare, alcune vorrebbero la seconda versione in uscita già a ottobre di quest’anno, con diversi mesi di anticipo rispetto alla sorella, dalla quale – a questo punto – si differenzierebbe per non essere aggiornata all’atteso restyling Juniper; un’ipotesi strana, anche se Elon Musk e soci ci hanno abituati a tutto.

Poi non è chiaro se la sette-posti sarà effettivamente destinata alla sola Asia o anche ad altri continenti, a cominciare dall’Europa. Al momento i due sedili aggiuntivi sono presenti solo in patria nella variante Long Range Dual Motor a trazione integrale, venduta a 2.000 dollari in più.

Gli avvistamenti

Intanto la nuova Tesla Model Y continua a essere pizzicata oltreoceano fra una prova in condizioni di guida reali e un’altra. L’ultimo avvistamento è di qualche giorno fa, quando il SUV elettrico è stato pizzicato nella Bay Area a San Francisco, dove un utente di Reddit ha immortalato il momento e pubblicato lo scatto sul social network.

L’immagine ritrae l’auto solo da dietro, anticipando forme simili a quelle della rinnovata Model 3 “Highland”. Non sappiamo invece se è confermata la barra luminosa a Led rossi con la scritta “TESLA” apparsa in precedenti foto-spia. Per maggiori informazioni, appuntamento quindi a inizio 2025!