Il mondo dell'auto elettrica aspetta Scout Motors tempo, per scoprire la promessa gamma che il marchio americano del Gruppo tedesco Volkswagen offrirà ai clienti oltreoceano. Ma l'attesa sta per finire, perché il brand annuncia la data di presentazione dei primi concept.

Occhi e orecchie aperti quindi nella giornata del 24 ottobre, quando Scout presenterà i nuovi SUV e pick-up elettrici, fondamentali per fare breccia nei cuori degli automobilisti statunitensi, dimostratisi finora difficili da conquistare, nonostante una presenza consolidata da decenni e un'offerta ampia, garantita da marchi come Volkswagen, Porsche e Bentley. Veicoli elettrici disegnati su misura per l'automobilista americano tipico potrebbero invece cambiare le sorti del gruppo in terra straniera.

La storia di Scout

Il nome Scout non è comunque nuovo: l'International Harvester ha infatti venduto l'omonimo e leggendario SUV dal 1960 al 1980. Volkswagen è entrata in possesso del marchio brand nel 2022, dopo aver acquisito Navistar, il successore di International Harvester, nel 2020.

I render del pick-up e del SUV elettrici Scout del Gruppo Volkswagen

Ora lo fa rivivere e ne rende omaggio, tanto nello stile quanto nelle prestazioni, orientandolo al segmento dei fuoristrada: pensate a qualcosa di simile ai Jeep Wrangler e Ford Bronco, ma in elettrico.

Si parte nel 2026

"Costruiti per il lavoro e il divertimento, i nostri nuovi SUV e pick-up Scout saranno robusti, capaci e versatili. Devono esserlo per poterne indossare credibilmente il logo. E grazie ai comandi tattili e alle sensazioni reali, soddisferanno le esigenze degli americani, sia su strada che fuori", dichiara Scott Keogh, ceo di Scout, in un post LinkedIn sull'evento.

Quando entreranno in produzione, nel 2026, i veicoli elettrici di Scout competeranno con vetture del calibro di Rivian R1S e Ford F-150 Lightning. Il brand prevede di costruire le prossime creature in nuovo stabilimento nella South Carolina utilizzando una piattaforma elettrica ad hoc. SUV e pick-up non saranno perciò delle Volkswagen ID.4 ricarrozzate.