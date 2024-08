Volkswagen ha avuto i suoi alti e bassi per capire come potrebbe essere il suo futuro elettrico. Ma un punto di forza è stata l'idea che il marchio GTI sia arrivato per la prima volta su un veicolo elettrico.

Ora, il responsabile tecnico di Volkswagen ha ribadito che quell'auto, una versione GTI dell'imminente ID.2, dovrebbe arrivare nel 2026, e manterrà l'attenzione sul divertimento di guida.

Tanto divertimento di guida elettrico

Secondo un recente rapporto pubblicato da Autocar la Volkswagen ID. GTI di serie avrà meno di 300 CV, ma sarà molto divertente da guidare. Il rapporto cita Kai Grünitz, membro del consiglio di amministrazione di Volkswagen responsabile dello sviluppo tecnico, che ha innanzitutto confermato che il marchio GTI continuerà a vivere nell'era delle auto elettriche.

Grünitz ha dichiarato: "La GTI è viva e la terremo in vita anche in futuro. Il marchio GTI è sinonimo di passione e quando abbiamo iniziato a valutare le idee per una GTI elettrica, abbiamo capito che non si trattava solo di potenza". Finora Volkswagen ha utilizzato il marchio GTX per definire le sue offerte elettriche più potenti, come la ID.5 GTX. Tuttavia, il marchio GTI verrà utilizzato in futuro: GTX potrebbe essere utilizzato per i veicoli a trazione integrale, mentre GTI sarebbe riservato ai modelli sportivi a trazione anteriore, come l'imminente ID.2.

Più piccola della Golf e a trazione anteriore

Questa nuova GTI basata sulla ID.2 è più piccola di una Golf, più simile a una Volkswagen Polo in altri mercati (e ha avuto anche le sue varianti GTI nel corso degli anni). Invece della piattaforma orientata al futuro della ID. Golf (rinviata al 2029), la ID.2 sarà costruita su una versione più economica a trazione anteriore della piattaforma MEB, che sarà alla base di altre piccole VW elettriche. Si tratta di una soluzione simile a quella adottata da Kia con la versione lite della sua piattaforma E-GMP, che rinuncia agli 800 volt e alla trazione posteriore per ridurre i costi e rendere più accessibili i suoi piccoli veicoli elettrici.

Se avete guidato uno degli attuali modelli VW ID, sapete che sono validi e si guidano bene, ma l'esperienza di guida non è delle più divertenti, anche se la potenza va alle ruote posteriori. I loro sistemi di sicurezza non consentono alcuno slittamento al retrotreno, quindi si sentono sempre incollati alla strada e, in uscita da una curva, non si riesce a far slittare il posteriore.

Quindi forse la strada da percorrere è quella della trazione anteriore e di consentire un po' più di movimento all'anteriore". Grünitz ha spiegato che non è necessaria una grande potenza per rendere divertente un EV. Ha detto: "Con un'auto elettrica, aggiungere molta potenza è davvero facile, ma abbiamo bisogno di 300 CV o 350 CV? Per una GTI, più che la potenza è importante la guidabilità. Sarà un vero go-kart. Ho guidato un prototipo ed è davvero incredibile".

Obiettivo MINI Cooper SE

Questo sembra molto incoraggiante, soprattutto perché una delle auto elettriche più divertenti e convenienti è la Mini Cooper SE, che consente di disattivare gli aiuti alla trazione e alla stabilità e di fare sempre e solo burnout in FWD. Con tutti i sistemi di controllo disattivati, guidare la Cooper SE in modo brioso su una strada tortuosa è uno dei momenti più belli che si possano vivere al volante di un'auto elettrica a qualsiasi prezzo, e con meno di 200 CV.

MINI è orgogliosa di offrire un'esperienza di guida simile a quella di un go-kart sui suoi veicoli, compresi quelli elettrici. La combinazione di sospensioni rigide, che possono far sentire l'auto un po' rimbalzante su alcune superfici stradali irregolari, e di uno sterzo molto affilato e sensibile è ciò che rende l'esperienza di guida simile a quella di un go-kart, quindi VW probabilmente si sta ispirando a questo per la sua ID 2 GTI.

Sappiamo che è possibile divertirsi con un veicolo elettrico a trazione anteriore di potenza relativamente bassa e il dirigente VW sembra molto fiducioso che la prossima GTI sia in grado di garantire il divertimento, quindi siamo ansiosi di provarla.